Jak obronić się przed infekcją?

Przełom pór roku to nie lada wyzwanie dla układu obronnego dzieci jak i osób dorosłych. To właśnie jesienią częściej zapadamy na infekcje układu oddechowego. W związku z tym częściej jesteśmy zmuszeni odwiedzić specjalistę. Jeśli chcesz uniknąć tego typu odwiedzin już teraz wzmocnij swój układ obronny. Uzupełnij niedobory składników odżywczych w organizmie i zastosuj pozostałe zasady już od dziś.

Bakterie kwasu mlekowego

Ich zadaniem jest aktywacja limfocytów T oraz B, które mają istotną funkcję w układzie immunologicznym. Bakterie kwasu mlekowego są w kefirze, maślance oraz jogurcie. Gdyby zaistniała konieczność antybiotykoterapii pod żadnym pozorem nie powinnaś zapomnieć o dobroczynnych bakteriach kwasu mlekowego. Bowiem skutkiem ubocznym antybiotykoterapii jest niszczenie owych bakterii w przewodzie pokarmowym.

Polub hartowanie

Krótkie, silne bodźce ciepła lub zimna mają bardzo dobry wpływ na układ immunologiczny. Oprócz tego hartowanie ciała poprawia krążenie krwi, oczyszczanie komórek z toksyn a także usprawnia ich utlenowanie. Aby wzmocnić odporność codziennie rób naprzemienny prysznic.

Zanim rozpoczniesz przygodę z hartowaniem ciała poznaj trzy główne zasady tego sposobu ochrony przed infekcją:

Hartuj się gdy jesteś zdrowa,

Hartuj się w sposób systematyczny,

Stopniowo zwiększaj „dawkę” hartowania.

Zadbaj o prawidłową ilość snu

Gdy śpisz twój organizm wydziela większą ilość melatoniny. Jest to hormon, którego wydzielanie zależy właśnie od rytmu dobowego (zmiana oświetlenia- dzień i noc). Melatonina korzystnie wpływa na rytm snu i czuwania, ale również pomaga walczyć z chorobami. Hormon ten warunkuje prawidłowa wagę gruczołu, który jest produkuje limfocyty T odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Inne zalety melatoniny to obniżenie wysokiego ciśnienia krwi, ochrona organizmu przed rakiem oraz chorobami serca.

Spaceruj

Spacer na świeżym powietrzu to swego rodzaju hartowanie czyli przyzwyczajanie ciała do wahań temperatury i wilgotności. Dodatkową zaletą spaceru jest możliwość zrelaksowania się i dotlenienia.

Koniecznie przeczytaj: 5 zdrowotnych zalet spaceru.

Dostosuj dietę

Zadbaj o prawidłową ilość cynku, selenu oraz miedzi. To właśnie te pierwiastki przyczyniają się do wzrostu produkcji białych krwinek, które ochraniają organizm przed wirusami i bakteriami. Pierwiastki te obecne są w rybach, ziarnach zbóż, roślinach strączkowych, jajach oraz owocach morza.

Na przełomie pór roku nie zapominaj o bogactwie antyoksydantów czyli przeciwutleniaczy walczących z wolnymi rodnikami. Antyutleniacze to witamina A, E i C. Jedz warzywa i owoce oraz stosuj oleje roślinne bogate w witaminę E. Szczególnie polub maliny, pomarańcze, brokuły, marchew oraz aronię.

Przyjacielem twojego układu odpornościowego jest również dzika róża, która zawiera witaminę C, B1 i B2.

Postaw na czosnek i cebulę

Cebula zawiera enzymy, które powodują wydzielanie hormonów zapalnych łagodzących zapalenia w organizmie. Allicyna zawarta w cebuli obniża poziom cholesterolu we krwi a także pobudza układ odpornościowy. Jest to środek, który zawiera również czosnek działający antybakteryjnie i antywirusowo. Sok z czosnku, stosowany do zakraplania nosa, bezpośrednio zabija wirusy odpowiedzialne za grypę lub przeziębienie. Pamiętaj o czosnku, gdyż może skutecznie obniżać gorączkę.

Produkty pszczele

Chcąc wzmocnić swój organizm nie możesz lekceważyć miodu, pyłku pszczelego oraz propolisu. Propolis ma działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Pyłek natomiast działa antyanemicznie tzn. zwiększa poziom żelaza w surowicy krwi. Pyłek wspomaga odtruwanie organizmu.

Pij zioła!

Chcąc zmniejszyć ryzyko infekcji sięgnij po echinaceę, która zawiera polisacharydy. Uważa się, że powodują wzmocnienie odporności. Pij herbatę zarówno profilaktycznie jak i w czasie infekcji.

Zadbaj o dobry humor

Twój układ odpornościowy lubi uśmiech i pozytywne emocje. Naukowcy twierdzą, że od twojego nastroju zależy jakie impulsy otrzymuje układ odpornościowy z centralnego układu nerwowego.