Na początku chory może myśleć, że ma zatrucie pokarmowe, bo grypa żołądkowa, zwana też grypą jelitową, zwykle zaczyna się ostrą, wodnistą biegunką. Jednak podczas jelitówki pojawia się jeszcze kilka charakterystycznych objawów.

Spis treści:

Nieprzyjemne dolegliwości wywołują wirusy, które zakażają układ pokarmowy. Wnikając w jelita, uszkadzają ich błonę śluzową i powodują, że chory większość czasu musi spędzić w toalecie.

Biegunka

Przy grypie żołądkowej zwykle jest nagła, silna i wodnista. W większości przypadków trwa 2-3 dni, ale potrafi też nie ustępować i po 5 dniach. Trudno ją opanować, nie ma skutecznego leku, który ją szybko może zwalczyć.

Nudności i wymioty

Mogą wystąpić, ale nie muszą. Często jednak towarzyszą napadom biegunki. Do tych objawów mogą dojść skurcze i bóle brzucha. Na wymioty podczas grypy żołądkowej rzadko skarżą się dorośli, raczej męczą dzieci.

Gorączka

Temperatura dochodząca do 39 st. i wyższa często pojawia się - poza biegunką i wymiotami - u chorych na jelitówkę. Chory może czuć dreszcze. Gorączka zwykle ustępuje po 2-3 dniach, ale jeśli jest wysoka (powyżej 39 st.), warto ją zbijać lekami na gorączkę.

Do innych objawów grypy jelitowej zalicza się:

osłabienie,

bóle mięśni,

uczucie rozbicia,

brak apetytu,

bóle głowy.

Niestety nie ma leków, które leczą grypę żołądkową. Swoje trzeba odchorować, czyli pozostaje jedynie łagodzić nieprzyjemne objawy jelitówki.

Bardzo ważne jest nawadnianie się - chory powinien pić letnią wodę, elektrolity, słabą herbatę, ziołowe napary. Żeby nie wywoływać odruchu wymiotnego, najlepiej pić płyny w małych ilościach, ale często. Ważne - w przypadku dzieci z grypą żołądkową konieczne może być ich nawadnianie wręcz łyżeczką.

Zbyt długo trwająca biegunka i wymioty (powyżej 3 dni) mogą doprowadzić do niebezpiecznego stanu odwodnienia organizmu. Narażone na to są zwłaszcza dzieci i ludzie starsi. Jeśli objawy nie ustępują, koniecznie trzeba zgłosić się do lekarza.

Jeśli chory ma intensywną biegunkę i wymiotuje, podawanie mu doustnie leków przeciwgorączkowych można zastąpić zimnymi okładami przykładanymi do czoła.

Medyczna nazwa to nieżyt żołądkowo-jelitowy. Niektórzy mylnie uważają, że grypa żołądkowa jest tym samym co rotawirusy. Błąd. Rotawirusy razem z innymi wirusami, zasiedlając przewód pokarmowy, wywołują nieprzyjemne dolegliwości, czyli wspomniane wyżej objawy.

Ile trwa grypa żołądkowa? Od 1 do 9 dni, jednak u większości chorych objawy ustępują po 3-4 dniach.

Od 1 do 9 dni, jednak u większości chorych objawy ustępują po 3-4 dniach. Jak długo chory na grypę żołądkową zaraża? Zaczyna się już na początku choroby, ale zarażać może nawet długo po ustąpieniu objawów - nawet przez 3 tygodnie.

Zaczyna się już na początku choroby, ale zarażać może nawet długo po ustąpieniu objawów - nawet przez 3 tygodnie. Jak się zarażamy? Drogą kropelkową, przez niemycie rąk i używanie zanieczyszczonych przedmiotów, np. przyrządów kuchennych.

Drogą kropelkową, przez niemycie rąk i używanie zanieczyszczonych przedmiotów, np. przyrządów kuchennych. Co jeść podczas grypy żołądkowej? Na początek żołądek może nic nie przyjmować, jednak drugiego dnia warto spróbować jeść biały ryż, sucharki albo czerstwe pieczywo, gotowaną marchewkę. Unikaj mleka i surowych warzyw i owoców.

Czy cola pomaga na grypę żołądkową? Nie ma naukowych dowodów, które potwierdzałyby tę teorię, choć wiele osób uważa, że to jeden ze skutecznych domowych sposobów na problemy żołądkowe.

