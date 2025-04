Nos funkcjonuje jak „korytarz” przepływu powietrza w procesie oddychania. Jego zadanie polega na odpowiednim nawilżeniu oraz ociepleniu przemieszczającego się powietrza. Zdrowy człowiek, dzięki jego pracy, wykonuje ok. 12-15 wdechów na minutę. Wydycha natomiast średnio 6 litrów powietrza. W okresie jesienno- zimowym nos ma utrudnione funkcjonowanie. Można jednak starać się temu zapobiec.

Nadejście jesieni i zimy najczęściej można zaobserwować po coraz krótszym dniu oraz po rosnącej liczbie zachorowań na grypę. W tym właśnie okresie jesteśmy szczególnie zagrożeni nieżytem no

sa, czyli potocznie mówiąc katarem, który jest jednym z najczęstszych objawów przeziębienia. Wywołuje on kichanie, uczucie drapania oraz tworzenie się wydzieliny z nosa. Szczególnie dokuczliwy jest on podczas snu, utrudniając prawidłowy wypoczynek. Gdy nasz organizm znajduje się w stanie ogólnego osłabienia, przedłużający się i nasilający nieżyt nosa może doprowadzić nawet do problemów z oddychaniem.

W okresie jesienno-zimowym na nasze nosy czyhają jeszcze inne „pułapki”, czyli kaloryfery i klimatyzacje. Gdy w domach i samochodach włączamy ogrzewanie, często powoduje ono nadmierne przesuszanie błony śluzowej nosa i problemy z oddychaniem.

Gdy za oknem robi się wilgotno i mroźno, a ponadto nadchodzi okres jesienno-zimowych przeziębień, warto zastosować klika prostych zasad, które pomogą przetrwać trudne dla nosa momenty:

Chodź często na długie spacery. Podczas jednego wyjścia pamiętaj, aby przejść około 6000 kroków.

Staraj się znaleźć 15 minut do pół godzinny dziennie czasu na relaks i ćwiczenia oddechowe.

Stosuj odpowiednie preparaty ochronno-lecznicze do nosa na bazie kwasu hialuronowego, np. aptecznej marki nosolan. Kwas hialuronowy wspomaga wiązanie wody i pozwala utrzymać odpowiednie nawilżenie śluzówki nosa. Przyczynia się on również do regeneracji błony śluzowej nosa.

Przynajmniej raz na dwa tygodnie rób inhalację dróg oddechowych.

Wietrz często mieszkanie.

Pamiętaj o dostosowaniu ubioru do pogody na dworze. Nie przegrzewaj się.

Nawilżaj odpowiednio mieszkanie oraz staraj się utrzymywać temperaturę ok. 20-22 stopni C.

Pij herbatę z miodem i cytryną. Jedz witaminę C, najlepiej w naturalnej postaci.

źródło: oiga.pl