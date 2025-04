fot. Fotolia

Reakcja Herxheimera – obumieranie drożdżaków



Musisz mieć świadomość, że jeśli rozpoczniesz program polegający na wprowadzeniu diety eliminacyjnej oraz zażywaniu preparatu przeciwgrzybiczego, możesz doświadczyć reakcji Herxheimera, znanej również jako reakcja Jarischa-Herxheimera (w skrócie Herx). Polega ona na pojawieniu się objawów związanych z obumieraniem drożdżaków.

Na początku procesu odtruwania możesz odczuć chwilowe pogorszenie samopoczucia oraz objawy grypopodobne, bóle głowy, brzucha lub całego ciała, a także nasilenie już istniejących symptomów.

Aby usprawnić ten proces, zadbaj o optymalne funkcjonowanie wszystkich swoich narządów wydalniczych – nerek, jelit, płuc, wątroby i skóry.

Nerki i krew



W celu oczyszczenia nerek i krwi, a także wątroby i limfy, zalecam picie herbaty z czerwonej koniczyny. Zioło to przyspiesza proces detoksykacji. Powoli zwiększaj ilość wypijanej herbaty, aż dojdziesz do czterech filiżanek o pojemności 250 ml dziennie (ciepłej lub chłodnej).

Nie pij jej, jeśli masz alergię na trawy, cierpisz na wrzody lub refluks albo przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe. W takim przypadku wypijaj jedną do dwóch filiżanek herbaty z korzenia mniszka lekarskiego dziennie.

Herbata z czerwonej koniczyny nie zawiera kofeiny, ale niektórzy ludzie na początku mogą mieć problemy z zasypianiem, ponieważ stymuluje ona proces usuwania produktów odpadowych, co może prowadzić do bezsenności. Jeśli po wypiciu herbaty wystąpią problemy ze snem, wypijaj ostatnią filiżankę najpóźniej o godzinie 17.

Jeśli doświadczasz zbyt silnych objawów związanych z obumieraniem grzyba, zmniejsz dawkę preparatu przeciwbgrzybiczego oraz ilość wypijanej herbaty. Wraz z poprawą samopoczucia powoli zwiększaj dawki. Trzymaj się zaleceń tego programu i współpracuj ze specjalistą. Pojawienie się objawów związanych z obumieraniem grzybów oznacza, że jesteś na właściwej drodze, ponieważ zgromadzone w organizmie toksyny przedostają się do krwiobiegu. Może temu towarzyszyć zmęczenie i bóle głowy, a także nasilenie już istniejących objawów, dlatego tak ważne jest stopniowe zwiększanie dawek suplementów odtruwających. Symptomy te zwykle mijają w ciągu kilku dni do tygodnia.

Bardzo ważne jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy reakcją alergiczną a reakcją związaną z obumieraniem drożdżaków. W przypadku reakcji alergicznej pojawia się pokrzywka, opuchlizna gardła lub intensywne swędzenie ciała. Jeśli doświadczasz takich objawów, odstaw preparat przeciwgrzybiczy i suplementy, łącznie z herbatą ziołową. Daj swojemu ciału trzy dni na wycieszenie reakcji, a następnie pojedynczo wprowadzaj zalecane specyfiki. Po włączeniu preparatu przeciwgrzybiczego obserwuj organizm przez dwa dni, po czym wprowadź nowy suplement lub herbatę.

Aby zachować równowagę, organizm potrzebuje wystarczającej ilości płynów w postaci czystej wody lub herbaty ziołowej. Wypijaj 30 ml płynów dziennie na każdy kilogram masy ciała – w postaci wody lub herbaty (łącznie z czterema filiżankami oczyszczającej herbatki z czerwonej koniczyny).

Osoba ważąca 68 kg powinna zatem wypijać 2,2 l wspomnianych płynów dziennie.

Jelita i wypróżnianie



Należy wypróżniać się przynajmniej raz, a najlepiej dwa do trzech razy dziennie. Nawet jeśli spożywasz odpowiednie ilości błonnika w owocach i warzywach oraz codziennie się wypróżniasz, zachęcam cię do włączenia dodatkowego źródła błonnika w postaci organicznych, mielonych nasion lnu (siemię lniane – przyp. tłum.). Pomogą ci one nie tylko w codziennym wypróżnianiu się, lecz także w pozbyciu się toksyn w postaci śluzu, drożdżaków i innych zanieczyszczeń, które zgromadziły się na ścianach jelit.

Przyjmuj jedną łyżeczkę dziennie – wymieszaj zmielone nasiona z wodą albo posyp nimi sałatkę lub warzywa. Siemię lniane można spożywać bez ograniczeń czasowych. Unikaj produktów zawierających babkę płesznik (chyba że masz biegunkę) ponieważ mogą doprowadzić do wystąpienia gazów i wzdęć.

Płuca i oddychanie



Organizm eliminuje 75% wszystkich toksyn w trakcie oddychania. Aby wspomóc uwalnianie toksyn, wykonuj ćwiczenia głębokiego oddychania kilka razy dziennie.

Skoncentruj się na brzuchu – wraz z wdechem rozciągnij brzuch, następnie wstrzymaj oddech, a na koniec, wraz z wydechem, wciągnij mięśnie brzucha. Na każdym etapie odlicz do siedmiu. Wykonuj to ćwiczenie przez dwie minuty cztery razy dziennie.

Limfa i skóra



Pocenie się i stymulacja układu limfatycznego są niezbędne w usuwaniu substancji toksycznych z ciała. Sauny suche, parowe i na podczerwień doskonale wspierają funkcje oczyszczające skóry i układu limfatycznego.

Szczotkowanie suchej skóry jest prostym, a jednak bardzo skutecznym sposobem na pobudzenie układu limfatycznego. Zaopatrz się w szczotkę z naturalnego włosia, o długim uchwycie.

Zanim weźmiesz poranny prysznic, szczotkuj łagodnie całe ciało: zacznij od podeszew stóp, krótkimi ruchami w górę ciała, w kierunku serca. Nie musisz stosować dużego nacisku. Limfa znajduje się tuż pod powierzchnią skóry, dlatego też delikatne szczotkowanie jest znacznie bardziej skuteczne. Szczotkuj nogi, kierując się w górę ciała, a następnie plecy i ramiona, kierując się ku środkowej części klatki piersiowej. Potem szczotkuj ręce, w kierunku serca. Włosie może podrażniać delikatną skórę twarzy, więc nie musisz jej szczotkować. Możesz jednak delikatnie szczotkować szyję (w kierunku serca), jeśli nie jest to dla ciebie zbyt nieprzyjemne. Cała procedura zajmuje w sumie trzy do czterech minut.

Kolejnym doskonałym sposobem na oczyszczanie organizmu jest detoksykacja jonowa poprzez stopy za pomocą urządzenia, które wkłada się do miski spa do nóg, wypełnionej wodą (…). Urządzenie wytwarza jony ujemne i dodatnie, które inicjują usuwanie metali ciężkich, prozapalnych produktów ubocznych, zakażeń i toksyn z organizmu. Zachęcam do korzystania z tej formy detoksykacji raz na dziesięć dni.

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych to najlepsza metoda detoksykacji. Ruch stymuluje bowiem usuwanie toksyn właśnie poprzez układ limfatyczny i skórę. Szybki marsz, pływanie, ćwiczenia izometryczne, qigong, joga, a nawet maszerowanie w miejscu podczas oglądania ulubionego programu telewizyjnego stanowią dobrą formę ćwiczeń fizycznych.

Pęcherzyk żółciowy i wątroba



Zadbaj o to, by wątroba i pęcherzyk żółciowy skutecznie oczyszczały organizm z substancji chemicznych i zanieczyszczeń. Wraz z eliminacją przerostu drożdżaków, twoje ciało zacznie pozbywać się nagromadzonych przez lata toksyn.

Żółć – płyn emulgujący, przechowywany w pęcherzyku żółciowym, który pomaga w rozkładaniu tłuszczów – transportuje toksyny z wątroby i pobudza perystaltykę jelit. Pod wpływem długoletniej diety bogatej w sery, tłuszcze trans i cukier, może mieć gęstszą i bardziej mętną konsystencję. Dlatego też zachęcam, by w trakcie pierwszego miesiąca terapii przeciwgrzybiczej zażywać suplement służący rozrzedzeniu żółci, o nazwie Gallbladder abX. Zacznij od jednej kapsułki dziennie podczas posiłku i powoli zwiększaj dawkę co dwa lub trzy dni, aż dojdziesz do trzech kapsułek dziennie.

W trakcie drugiego i trzeciego miesiąca leczenia w sposób szczególny zadbasz o zdrowie wątroby. Preparat o nazwie Liver abX pomoże jej w przekształcaniu substancji chemicznych w substancje rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu zostaną one usunięte z organizmu, zamiast po nim krążyć. Powoli zwiększaj dawkę, aż dojdziesz do jednej kapsułki trzy razy dziennie (podczas posiłku), podobnie jak w przypadku gallbladdera abX.

Stosowanie preparatu przeciwgrzybiczego



Przyjmowanie preparatu przeciwgrzybiczego – ziołowego lub farmaceutycznego – jest kluczową kwestią.

Specyfiki ziołowe są dużo bardziej bezpieczne od wielu leków farmaceutycznych, które obciążają wątrobę. Ponadto możesz mieć problemy z otrzymaniem recepty na farmaceutyczny środek przeciwgrzybiczy. Nie marnuj czasu – jeśli lekarz nie wypisze ci takiej recepty, skorzystaj z preparatów ziołowych, które są równie skuteczne, a jednocześnie mniej szkodliwe. Ułatwisz sobie w ten sposób rozpoczęcie tego programu.

Ziołowe preparaty przeciwgrzybicze



Preparaty ziołowe są łatwo dostępne. Możesz je zakupić w miejscowym sklepie ze zdrową żywnością, w sklepach internetowych lub w gabinecie specjalisty. W trakcie swojej praktyki przekonałam się, że najlepsze efekty przynosi zażywanie następujących preparatów:

Candida abX (Apex Energetics),

Candida Cleanse (Rainbow Light),

Pau d’arco (inaczej lapacho): w postaci płynnej nalewki, herbaty lub kapsułek,

Yeastonil (Apex Energetics).

Preparaty te mają właściwości przeciwgrzybicze (eliminują przerost drożdżaków), a także przeciwpasożytnicze, przeciwbakteryjne i antywirusowe.

Jeśli nie jesteś w stanie zakupić tych produktów (…), poszukaj podobnego specyfiku w swoim sklepie ze zdrową żywnością. Znajdź taki, który zawiera co najmniej jeden lub więcej następujących składników:

Pau d’arco (lapacho)

Ekstrakt z pestek grejpfruta

Korzeń mahonii pospolitej

Olej z oregano

Czarny orzech

Czosnek

Imbir

Siarczan berberyny

Korzeń goryczki żółtej

Kwas undecylenowy

Prawoślaz lekarski

Kwas kaprylowy

Koper włoski.

Farmaceutyczne środki przeciwgrzybicze



Do farmaceutycznych środków przeciwgrzybiczych należą: nystatyna, diflucan (flukonazol), nizoral (ketokonazol), itrakonazol i lamisil (terbinafina). Są dobrym wyjściem dla osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, zaburzenia psychiczne lub nowotwory.

Chociaż preparaty ziołowe są skuteczne, środki farmaceutyczne są bardziej skoncentrowane i mogą przynosić szybsze rezultaty w przypadku poważniejszych chorób. Jeśli zdecydujesz się na tę metodę leczenia, zachęcam cię do zażywania nystatyny lub diflucanu. (…)

Jeśli korzystasz z wózka inwalidzkiego lub jesteś przykuty do łóżka, nystatyna i diflucan mogą być dla ciebie zbyt silnymi środkami. Z powodu słabszego krążenia krwi, organizm może nie poradzić sobie z usuwaniem toksyn, dlatego też w twoim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie zażywanie samego probiotyku. Zanim wprowadzisz jakikolwiek preparat przeciwgrzybiczy, zadbaj o codzienne wypróżnianie. Pamiętaj o stopniowym zwiększaniu dawki.

Fragment pochodzi z książki „Grzyby Candida – przyczyna większości chorób" autorstwa A. Boroch (Wydawnictwo Astropsychologii, 2014).