Gdy zauważysz w skórze kleszcza, trzeba pozbyć się go jak najszybciej. Od tego, jak długo kleszcz jest w ciele zależy ryzyko zarażenia m.in. boreliozą. Podpowiemy ci, jak wygląda kleszcz w skórze i co zrobić, by nie zachorować.

Reklama

Najwięcej kleszczy jest we wschodniej połowie naszego kraju, ale tak naprawdę żaden zakątek Polski nie jest wolny od tych pajęczaków. W zależności od regionu, aż 10-30 proc. z nich przenosi krętki Borrelia, odpowiedzialne za epidemię boreliozy.

Poznaj 9 ciekawostek na temat kleszczy!

Przykładowe gatunki kleszczy

Wiele osób myśli, że kleszcze żyją tylko w lesie, ale często nie wiedzą jak wygląda kleszcz. Tymczasem można je spotkać zarówno na łąkach, jak i w parkach a nawet na plaży czy w przydomowych ogrodach. W Polsce występują najczęściej dwa gatunki. Kleszcz łąkowy żyje głównie w północno-wschodniej części kraju. Lubi wilgoć, więc można go spotkać na bagnistych, podmokłych pastwiskach i na obrzeżach jezior. Kleszcz pospolity bytuje w całej Polsce. Najbardziej lubi lasy liściaste lub mieszane ale żyje również w ogródkach działkowych i w miejskich parkach. To on najczęściej przenosi choroby odkleszczowe (m.in. boreliozę). Jej objawem jest m.in. powiększający się rumień na skórze.

Rozwiewamy wszystkie mity na temat kleszczy! Sprawdź to!

Usuwanie kleszczy

Gdy zauważymy kleszcza w skórze, należy jak najszybciej prawidłowo go wyjąć. Udowodniono, że najmniejsze ryzyko wpuszczenia przez kleszcza śliny z chorobotwórczymi zarazkami jest wówczas, gdy pajęczaka wykręca się lub wysysa ze skóry (są specjalne urządzenia, które to umożliwiają, np. Aspivenin, Anty-kleszcz). Nie wolno ściskać go, np. pęsetą, ani dotykać gołymi palcami, bo niektóre patogeny mogą wniknąć przez drobne uszkodzenia naskórka. Trzeba go chwycić tuż przy skórze i wyjąć zdecydowanym ruchem. Rankę warto zdezynfekować (np. preparatem OcteniSept lub wacikiem nasączonym spirytusem). W taki sam sposób wyjmujemy kleszcza ze skóry zwierzęcia np. psa czy kota.

Zobacz, jak bezpiecznie wyciągnąć kleszcza

Na koniec zawsze należy sprawdzić, czy intruz został usunięty w całości. Jeśli jakiś fragment pozostał – warto udać się do lekarza, by fachowo oczyścił skórę. Uwaga! Zdaniem niektórych specjalistów, samo zdezynfekowanie rany nie wystarczy – zalecają dodatkowo odessanie z niej krwi (tym samym przyrządem, co kleszcza). Takie postępowanie daje największą szansę, by uniknąć boreliozy, a także zakażenia innymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze.

Sprawdź, jak uniknąć boreliozy!

Jeśli masz pewność, że intruz ssał twoją krew krótko (jest jeszcze mały, a od wycieczki do lasu nie minęła więcej niż doba) możesz poprzestać na obserwacji miejsca ukąszenia i swojego samopoczucia. Jeśli jest już napęczniały krwią, warto poradzić się lekarza co do dalszego postępowania (niektórzy zalecają profilaktyczne przyjęcie antybiotyków).

Jak zabezpieczyć się przed kleszczami?

Oczywiście warto zakładać długie spodnie, buty i kapelusze a po powrocie oglądać dokładnie całe ciało. Ale trzeba pamiętać także o tzw. repelentach. Najlepsze preparaty odstraszające kleszcze zawierają DEET. Skuteczne są te, które mają co najmniej kilkunasto- a jeszcze lepiej kilkudziesięcioprocentowe stężenie tej substancji, np. Mugga (ma nawet 50 proc.). Ale pamiętaj, by raczej nie stosować tych repelentów bezpośrednio na skórę (nigdy w przypadku małych dzieci!) tylko na ubranie. Aplikację trzeba ponawiać – im mniejsze stężenie DEET, tym częściej. Przed wyprawą do lasu zabezpiecz nie tylko siebie ale i psa. Dla zwierząt są specjalne obroże i środki aplikowane na skórę. Kleszcz u psa czy kota może powodować równie ciężkie choroby, jak u ludzi.

Reklama

Dowiedz się więcej o pierwszej pomocy