Atak kolki nerkowej to stan, który często wymaga pilnej pomocy lekarza. Domowe sposoby są pomocne przy kolce nerkowej. Mogą rozpuszczać lub przesuwać kamienie nerkowe, dzięki czemu łatwiej będzie je wydalić, a to sprawi, że dolegliwości ustąpią. Jeśli w ciągu kilku dni nie ma poprawy albo objawy się nasilają, konieczna jest pomoc urologa.

Spis treści:

Atak kolki nerkowej to bardzo silny ból okolicy lędźwiowej lub brzucha. Najczęściej jest jednostronny, promieniuje do spojenia łonowego, narządów płciowych i krocza oraz tylnej i wewnętrznej powierzchni uda. Oprócz silnego bólu brzucha kolka nerkowa może powodować:

Dolegliwości pojawiają się z powodu zablokowania naturalnej drogi odpływu moczu z nerek, zazwyczaj z powodu kamicy nerkowej. Złogi (kamienie nerkowe) powstają z powodu zwiększonego stężenia niektórych związków w moczu (np. szczawianów, kwasu moczowego, fosforanów). W rezultacie substancje te wytrącają się i tworzą twarde struktury. Te mogą spłynąć wraz z moczem i zostać wydalone albo zablokować drogi moczowe, powodując silny ból.

Atak kolki nerkowej jest na ogół na tyle bolesnym stanem, że skłania do wezwania karetki pogotowia lub poszukiwania pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Czasami dolegliwości są mniej nasilone i można radzić sobie domowymi sposobami. Zdarza się też często, że po przepisaniu leków, pacjent jest kierowany do domu, gdzie w ciągu kilku dni może wydalić blokujący złóg wraz z moczem. Jeżeli domowe leczenie nie przynosi efektów lub dolegliwości się nasilają, trzeba udać się do lekarza. Jak rozpuścić i pozbyć się kamieni?

Domowe sposoby na atak kolki nerkowej:

Dzięki tym sposobom można uniknąć interwencji urologicznej w przypadku ataku kolki nerkowej. Czasami te metody nie wystarczają i konieczny jest pobyt w szpitalu oraz zabieg.

Przepłukiwanie nerek to najskuteczniejszy domowy sposób na atak kolki nerkowej. Należy pić co najmniej 2,5 litra wody dziennie. Szczególnie są polecane wody lecznicze „Jana” lub „Marysieńki”.

Na atak kolki nerkowej polecane są zioła o działaniu moczopędnym i rozkurczowym: liść pokrzywy, liść brzozy, ziele nawłoci, korzeń lubczyku, korzeń i owoc pietruszki, liście poziomki. Zioła pij w formie naparów: 1 łyżkę ziół zalej szklanką wrzącej wody i parz pod przykryciem około 5 minut.

Niektórzy na rozpuszczanie kamieni nerkowych polecają ocet jabłkowy. Wymieszaj 2 łyżki octu jabłkowego w szklance wody, dodaj 2 łyżki soku z cytryny. Wypijaj mieszankę przed posiłkami.

Trzeba pamiętać o wypijaniu płynów nie tylko w ciągu dnia, ale też przed snem, żeby w czasie odpoczynku dochodziło do rozpuszczania złogów w drogach moczowych.

Unikaj natomiast napojów bogatych w kofeinę (kawy, herbaty, napojów energetycznych) oraz alkoholu, ponieważ mogą pogłębiać problem odwodnienia. Herbata, kawa, kakao i czekolada sprzyjają powstawaniu kamieni szczawianowych i moczanowych. Alkohol zwiększa poziom kwasu moczowego we krwi, z którego powstają kamienie moczanowe. Tych płynów zdecydowanie unikaj.

Przy ataku kolki nerkowej warto ograniczyć spożycie soli. Pamiętając, że sól znajduje się w wielu produktach spożywczych: przyprawach, wędlinach, kiszonkach, fast-foodach, gotowych zupach, a nawet słodyczach. Nadmiar sodu powoduje zatrzymanie wody w organizmie. Obciąża nerki i układ krążenia. Sól zwiększa też poziom wapnia w moczu, cos sprzyja powstawaniu złogów.

Dieta eliminacyjna odgrywa główną rolę w zapobieganiu kolce nerkowej. Trzeba jednak wiedzieć, z czego składają się złogi. Dzięki tej wiedzy można unikać w diecie produktów bogatych w te związki.