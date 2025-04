Które leki mogą uczulać?

Wśród leków dostępnych bez recepty i stosowanych w leczeniu przeziębienia czy bólu, do najczęściej alergizujących należą aspiryna oraz metamizol. Ich dostępność i częste używanie nawet w przypadku braku objawów powoduje szczególne narażenie na nie w ogólnej populacji.

Uwaga dla alergików

W grupie osób szczególnie narażonych są chorzy, którzy mają objawy astmy czy pokrzywki alergiczne oraz ci, którzy we wcześniejszych latach życia mieli objawy uczulenia na leki. Dodatkowo uważać powinni pacjenci z atopią, jako że ich układ odpornościowy może reagować w sposób bardziej żywiołowy na wszelkie antygeny.

Odpowiednia diagnostyka

Aby ustalić rozpoznanie, stosuje się czasem testy prowokacyjne. Jednak w większości wypadków wystarczy informacja od pacjenta o działaniu niepożądanym leku przeciwzapalnego, by lekarz zalecił inne produkty lecznicze w razie wystąpienia objawów.

Objawy alergii na leki przeciwzapalne

Najczęstszą manifestacją alergii na leki tej grupy jest wysypka pod postacią pokrzywki. Charakterystyczną zmianą skórną jest również obrzęk naczynioruchowy- czerwone, ostro odgraniczone, czerwone plamy. Intensywnie może reagować również błona śluzowa nosa powodując katar.

W przypadku cięższych objawów, dojść może do rozwoju astmy, zapalenia nerek a nawet do groźnego dla życia wstrząsu anafilaktycznego. Tym terminem określa się bardzo szybkie i gwałtowne pojawienie objawów, które mogą zagrażać życiu. Rozszerzenie naczyń powoduje spadek ciśnienia tętniczego, a przez to zmniejszenie ukrwienia narządów, w tym mózgu i serca. Twoja reakcja powinna polegać na wezwaniu pogotowia i jeśli chory ma przy sobie odpowiednie leki, których jesteś pewien (adrenalina) na podaniu ich.

Aleternatywy?

Dla chorych z objawami alergii na leki przeciwzapalne można po konsultacji lekarskiej stosować inne środki. Należą do nich np. paracetamol. Jednak ostateczna decyzja musi zostać podjęta przez lekarza prowadzącego tak, by zminimalizować ryzyko niebezpiecznych reakcji alergicznych.

