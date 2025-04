Niejednokrotnie choroba ta przysparza wielu problemów diagnostycznych co z kolei wiąże się z niepowodzeniem leczenia. Dlatego aby ułatwić diagnostykę AZS określono kryteria, które ułatwiają rozpoznanie tej bardzo dokuczliwej choroby.

Kryteria rozpoznania atopowego zapalenia skóry zwane kryteriami Hanifina i Rajki dzieli się na większe i mniejsze. Aby stwierdzić, że dana osoba cierpi na AZS należy stwierdzić u niej występowanie przynajmniej 3 cech większych i 3 mniejszych.

Reklama

Do kryteriów większych zalicza się:

Świąd skóry (który jest nieodłącznym elementem tej choroby). Typowy wygląd i umiejscowienie zmian skórnych - cecha ta zmienia się głównie w zależności od wieku chorego, najbardziej charakterystyczne jest umiejscowienie zmian w zgięciach łokciowych, podkolanowych, na twarzy, a w nasilonych przypadkach zmiany mogą obejmować praktycznie całą skórę. Choroba ma charakter przewlekły i nawrotowy - okresy poprawy poprzedzielane są okresami pogorszenia zmian skórnych. Atopia u chorego lub u członków jego rodziny – potwierdzenie dziedzicznej skłonności do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE po ekspozycji na alergeny, które u zdrowych osób nie wywołują takiej reakcji.

Nie ma atopowego zapalenia skóry bez świądu.

Zdecydowanie więcej cech znajduje się w kryteriach mniejszych. Choć mają one mniejsze znaczenie diagnostyczne, często bywają bardzo pomocne.

Do kryteriów mniejszych zalicza się:

suchość skóry,

rogowacenie przymieszkowe, czyli występowanie grudkowatych zmian przy mieszku włosa, co daje uczucie „ chropowatej skóry”,

przymieszkowe, czyli występowanie grudkowatych zmian przy mieszku włosa, co daje uczucie „ chropowatej skóry”, odczyny skórne występujące po kontakcie z alergenem,

podwyższone stężenie IgE w surowicy,

początek choroby w dzieciństwie,

skłonność do nawrotowych zakażeń skóry,

zaćma i inne problemy ze wzrokiem,

i inne problemy ze wzrokiem, nietolerancja wełny,

nietolerancja pokarmów,

zaostrzenia po stresach psychicznych,

biały dermografizm, czyli powstawanie białych, przemijających zmian na skórze po jej podrapaniu.

Reklama

Zobacz też: Dlaczego chorujemy na atopowe zapalenie skory?

Czasami, ku zaskoczeniu rodziców, doświadczony lekarz jeszcze przed dokładnym zbadaniem chorego dziecka wysuwa podejrzenie atopowego zapalenia skóry. Wynika to z pewnych delikatnych cech, jakie często charakteryzują chorych z atopią. Do cech tych należą: pogrubiały fałd szyjny, dodatkowy fałd skóry pod dolną powieką oka, wyraźny rysunek skóry po wewnętrznej stronie dłoni. Choć cechy te spotyka się u atopików, nigdy same w sobie nie stanowią podstawy do rozpoznania atopowego zapalenia skóry.

Polecamy: Jak leczyć atopowe zapalenie skóry?