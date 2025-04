Różnorodny wpływ czynników

Na powstanie astmy wpływają czynniki, których bezpośrednie działanie zostało potwierdzone w badaniach naukowych oraz takie, które mają zaledwie pośrednie działanie. W drugim przypadku do rozwinięcia się pełnoobjawowej astmy potrzebne są również innego typu zaburzenia tworzące chorobotwórczy całokształt. Oczywiście nie każda osoba narażona na dany faktor zachoruje. Niezwykle istotna jest predyspozycja genetyczna, nad której dokładnym określeniem wciąż pracują naukowcy.

Wystąpienie schorzenia nie jest niczyją winą, a astmatyk powinien zostać objęty specjalistyczną opieką lekarską oraz szkoleniem z zakresu przyjmowania leków na co dzień oraz w nagłych przypadkach.

Wzmaganie reakcji zapalnej

Działanie potwierdzone, pewne i silne mają alergeny, z którymi kontaktujemy się na co dzień. Mają one szczególne znaczenie w wywoływaniu zaostrzeń, dlatego bardzo istotna dla astmatyków jest dokładna diagnostyka alergologiczna oraz następcze unikanie danego czynnika - pyłku, pokarmu czy innej substancji. W postaci astmy może objawiać się także atopia. W przypadku osób pracujących w wyjątkowych warunkach narażenia na alergen, obserwacja lekarska i odpowiednie leczenie są szczególnie istotne. Może być nawet konieczna zmiana zawodu gdy wystąpią nasilone i groźne reakcje. Również infekcje górnych dróg oddechowych, poprzez wzmożoną reakcję zapalną zwiększają ryzyko rozwoju astmy, dlatego szczególnie w młodszym wieku im mniej błahych infekcji wirusowych, tym lepiej dla równowagi oskrzeli.

Co jeszcze wpływa na rozwój astmy?

Zaobserwowano, iż astma częściej rozwija się o osób otyłych, a wśród dzieci - u chłopców. Palacze zarówno czynni jak i bierni są bardziej narażeni, przez co należy pamiętać o zakazie palenia papierosów w obecności dzieci, u których związek pomiędzy narażeniem na dym tytoniowy a astmą został udowodniony. Mówi się, że dzieci najlepiej dorastają na wsi. Miejskie zanieczyszczenie powietrza, drobne cząsteczki kurzu i spalin nasilają bowiem stan zapalny w obrębie górnych dróg oddechowych. Stosując przewlekle niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki beta adrenolityczne należy również brać pod uwagę zwiększone ryzyko rozwoju astmy.

Ochronny wpływ diety

Jeśli w dzieciństwie w diecie zabrakło kwasów omega oraz antyoksydantów, zbyt wcześnie wprowadzono mleko krowie, ustrój może być nauczony silniejszych reakcji na zwyczajne bodźce dnia codziennego reagując skurczem oskrzeli. Pamiętajmy, by przestrzegać zaleceń dietetycznych.

