Jęczmień oka - jak się go pozbyć?

Mała bolesna krosta na powiece często jest powodem dużego dyskomfortu. Skąd się bierze jęczmień oka i jak się go pozbyć domowymi sposobami?

Reklama

Jęczmień oka to nic innego, jak ropna infekcja zewnętrzych lub zewnętrznych gruczołów oka, objawiająca się uczuciem dyskomfortu, bolesności, swędzenia lub pieczenia powieki, łzawieniem oraz wrażliwością na światło. Zwykle opisywane jako uczucie "czegoś w oku".

Jęczmień wywoływany jest przez gronkowce i może być wynikiem zaniebania higieny, osłabnienia odporności organizmu lub urazów mechanicznych, choć niekoniecznie. Często pojawia się u osób z trądzikiem różowatym lub łojotokowym zapaleniem skóry. Choć jest dość uciążliwą dolegliwością, w łagodniej formie nie jest szkodliwy i powinien zacząć się goić po dwóch dniach. Jeśli tak się nie dzieje, wówczas należy udać się do lekarza, by sprawdzić, czy nie doszło do poważniejsze infekcji okolic oka.

Fot. Depositphotos

Oto kilka domowych sposobów na jęczmień:



Ciepłe kompresy. Nasze babki stosowały metodę pocierania bolesnej krostki na powiece złotą obrączką. Jest to metoda o tyle skuteczna, że podczas tarcia wytwarzane jest ciepło, które ma kojący wpływ na istniejący stan zapalny powieki. Zatem równie dobrą metodą są ciepłe okłady na chore oko. W tym celu można użyć ciepłego kompresu z bawełnianego materiału czy saszetki z herbatą. Ciepło spowoduje, że jęczmień znacznie szybciej się zagoi. Takie okłady należy wykonywać 4 razy dziennie przez 2-3 dni.

Nasze babki stosowały metodę pocierania bolesnej krostki na powiece złotą obrączką. Jest to metoda o tyle skuteczna, że podczas tarcia wytwarzane jest ciepło, które ma kojący wpływ na istniejący stan zapalny powieki. Zatem równie dobrą metodą są ciepłe okłady na chore oko. W tym celu można użyć ciepłego kompresu z bawełnianego materiału czy saszetki z herbatą. Ciepło spowoduje, że jęczmień znacznie szybciej się zagoi. Takie okłady należy wykonywać 4 razy dziennie przez 2-3 dni. Zioła. Do wykonania okładów możesz użyć ziół. Odpowiedni będzie nagietek lekarski lub rumianek (pod warunkiem, że nie jesteśmy na niego uczuleni).

Do wykonania okładów możesz użyć ziół. Odpowiedni będzie nagietek lekarski lub rumianek (pod warunkiem, że nie jesteśmy na niego uczuleni). Jajko. Ugotowane na twardo, owinięte w ściereczkę i przyłożone do chorego oka, utrzyma ciepło dłużej niż kompres.

Ugotowane na twardo, owinięte w ściereczkę i przyłożone do chorego oka, utrzyma ciepło dłużej niż kompres. Ziemniaki. Podobnie jak w przypadku jajka, ugotowany ziemniak należy przez szmatkę przykładać do jęczmienia.

Uwaga! Zawsze przed wykonanie okładu, sprawdź najpierw, czy nie ma on zbyt wysokiej temperatury, przykładając go do mniej wrażliwego miejsce, np. do dłoni.

Reklama

Źródło: "1001 rad dla zdrowia", Reader's Digest, Warszawa 2008.