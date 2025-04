To, w jaki sposób przebiega miesiączka, zależy w dużej mierze od naszego stylu życia i stanu zdrowia. Czasami jej przebieg sygnalizuje, że coś jest nie tak.

Reklama

Brak okresu

Jeśli miesiączka nie pojawiła się przez co najmniej dwa kolejne cykle, nie musi to oznaczać ciąży. Powodem mogą być zakłócenia w poziomie hormonów regulujących cykl.

- Bardzo szybko chudniesz? W organizmie spada wtedy poziom estrogenów, które powstają w tkance tłuszczowej.

- Żyjesz w stresie? Powoduje to wstrzymanie produkcji hormonów, wydzielanych przez przysadkę mózgową.

- Odstawiłaś pigułkę antykoncepcyjną? Twój organizm musi się po prostu przestroić na wytwarzanie naturalnych hormonów płciowych.

- Jeśli masz 40-45 lat, to może to oznaczać przedwczesną menopauzę. Jajniki kończą wtedy pracę i okres zanika.

Uwaga! Jeśli ciąża została wykluczona, możesz potrzebować leczenia hormonalnego - ureguluje cykl.

Bolesna menstruacja

Dokuczliwy ból utrudnia Ci życie co miesiąc przez kilka dni.

- Przyczyną mogą być nieprawidłowości w budowie macicy. Gdy np. jest zgięta do tyłu, a nie do przodu, lub kanał jej szyjki jest za wąski - bolesne skurcze nasilają się.

- Jeśli dodatkowo miesiączki są obfite - powodem może być endometrioza. Przy tej chorobie śluzówka macicy znajduje się wewnątrz jamy brzusznej, co prowadzi do podrażnienia otrzewnej i silnego bólu.

Uwaga! Nie leczona endometrioza w 30-40% przypadków bywa przyczyną niepłodności.

Obfite krwawienie

Zwykle w czasie okresu tracimy około 50 ml krwi. Jeśli zużywasz więcej niż 6 podpasek dziennie, oznacza to, że tracisz więcej krwi - ok. 70 ml.

- Powodem może być między innymi niedoczynność tarczycy, mięśniaki macicy, endometrioza lub przewlekły stan zapalny przydatków.

- Jeśli skończyłaś 45 lat, obfite okresy mogą być oznaką zbliżającej się menopauzy.

Uwaga! Silne krwawienia prowadzą do anemii z niedoboru żelaza. Wykonaj badanie krwi.

Przedłużony cykl

Miesiączki pojawiają się w odstępach powyżej 35 dni.

- Najczęściej jest to sygnał problemów z tarczycą lub gruczołem nadnercza. Jeśli lekarz stwierdzi, że musisz przyjmować jod, nie możesz przynajmniej przez rok od zakończenia kuracji zachodzić w ciążę. Działanie tego pierwiastka może uszkodzić komórki płodu. Nie lecząc się, możesz mieć kłopot z zajściem w ciążę - przy długim cyklu owulacja zdarza się rzadziej.

Uwaga! Szybko idź do lekarza, aby wykluczyć raka jajnika. Wcześnie rozpoznany jest wyleczalny.

Zbyt częste miesiączki

Masz okres co 3 tygodnie lub jeszcze częściej.

- Powodem może być zapalenie przydatków – macicy, jajników albo jajowodów. Powinnaś przyjmować antybiotyki, aby nie doszło do zakażenia krwi lub jamy brzusznej.

- Cykle skracają też zakłócenia hormonalne. Lekarz może Ci przepisać pigułki z żeńskimi hormonami płciowymi, które uregulują cykl i jednocześnie zapewnią ochronę antykoncepcyjną.

Uwaga! Grozi Ci niedokrwistość. Jedz szpinak i wątróbkę - są bogate w żelazo.

Reklama

Anna Leo-Wiśniewska,

Konsultacja: dr Ryszard Rutkowski