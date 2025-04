leczenie zębów w ciąży

fot. Fotolia

Nieleczone zęby mogą przeszkadzać w zajściu w ciążę

Fakt. Stan zębów ma wpływ na przebieg ciąży i poród, a od niedawna wiadomo, że także na samo zapłodnienie. Według australijskich naukowców z Uniwersytetu w Perth choroby przyzębia (m.in. dziąseł) opóźniają zajście w ciążę średnio o 2 miesiące. Stany zapalne, rozwijające się wokół zębów, wywołują obecność związków pozapalnych we krwi. - Tak więc kobiety planujące ciążę powinny dbać o zdrowie dziąseł i usuwać kamień poddziąsłowy – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z kliniki UNIDENT UNION Dental Spa z Wrocławia. Najlepiej przed rozpoczęciem starań o dziecko zdiagnozować stan przyzębia, wykonując m.in. zdjęcie RTG i profesjonalną higienizację (skaling, piaskowanie, polerowanie zębów).

W ciąży zapomnij o znieczuleniu

Mit. Gdy zacznie się stan błogosławiony, standardem powinny być wizyty u dentysty przynajmniej raz na 3 miesiące. Kobiety w ciąży mogą swobodnie stosować znieczulenie stomatologiczne. - Specjalny jego rodzaj eliminuje najmniejsze nawet ryzyko pojawienia się skurczów macicy – mówi stomatolog i dodaje, że większym zagrożeniem dla dziecka może być strach i dolegliwości bólowe u matki, które wpływają negatywnie na samopoczucie dziecka. Oczywiście stomatolog musi zostać poinformowany o ciąży, a po rozwiązaniu także o laktacji, aby dobrał odpowiedni środek znieczulający.

Choroby dziąseł niebezpieczne dla dziecka

Fakt. Kobiety w ciąży są szczególnie podatne na choroby przyzębia. – To hormony ciążowe sprawiają, że dziąsła stają się rozpulchnione, częściej krwawią, a nawet bolą – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. Objawów ciążowego zapalenia dziąseł nie można ignorować z powodu zagrożenia dla płodu. – Jama ustna to brama dla bakterii, które przedostają się z chorego przyzębia do krwioobiegu, a potem dalej do innych organów, najczęściej nerek i serca. W przypadku ciąży atakują także płód – wyjaśnia ekspert. Istnieje bezpośredni związek niskiej masy urodzeniowej dziecka ze złym stanem zdrowia zębów i przyzębia matki. Oblicza się, że prawie 20% przedwczesnych porodów i przypadków niskiej masy urodzeniowej to konsekwencja zaniedbań stomatologicznych matki. Kobieta w ciąży powinna używać past fluorkowych po każdym posiłku, nitkować przestrzenie międzyzębowe, stosować odpowiednie płukanki – wszystko pod nadzorem stomatologa.

Dziecko zabiera wapń matce i osłabia jej zęby

Mit. Porzekadła mówią, że dziecko, rosnąc w łonie matki, „zabiera” wapń z jej uzębienia. Dlatego zęby kobiet w ciąży są rzekomo podatne na próchnicę. – Ta podatność nie ma nic wspólnego z zapotrzebowaniem płodu na wapń – mówi dr Gnach-Olejniczak. Wszystko przez ciążowe zapalenie dziąseł, wywołane zmianami hormonalnymi. - Pod wpływem bólu i krwawienia kobiety, zamiast iść do dentysty, rezygnują z dokładnego szczotkowania, licząc na to, że jeśli tylko będą łagodnie obchodzić się z zębami, to wszystko się zagoi. W rzeczywistości w odkładającej się płytce nazębnej rozwijają się błyskawicznie bakterie próchnicotwórcze – tłumaczy stomatolog.

Każde urodzone dziecko to utrata jednego zęba

Mit. Dlaczego właściwie tak często w ciąży dochodzi do rozchwiania zębów? Wg dr Gnach-Olejniczak to kolejna konsekwencja unikania dentysty podczas ciążowego zapalenia dziąseł. Gdy oszczędnie myjemy zęby w obawie przed bólem i krwawieniem rozpulchnionych dziąseł, na zębach odkłada się płytka nazębna. Płytka zamienia się w niebezpieczny dla zębów twardy kamień nazębny. – Nawet w ciągu kilku tygodni kamień jest w stanie wniknąć pod rozpulchnione dziąsła. Zrywa wtedy przyczepy między korzeniami zębów a dziąsłami – wyjaśnia ekspert. Zęby zaczynają się chwiać jakby na potwierdzenie zabobonów. – Demonizuje się ciążę i obwinia dziecko, a w rzeczywistości kobiety w ciąży tracą zęby przez zaniedbanie higieny.

Nudności w ciąży szkodliwie wpływają na zęby

Prawda. Stan błogosławiony ma wiele uciążliwych przypadłości, do których niewątpliwie należą poranne nudności. Podczas wymiotów do jamy ustnej dostaje się sok żołądkowy, którego składnikiem jest kwas solny. – Niszczy on szkliwo i wywołuje nieodwracalne zmiany w jamie ustnej. Zęby stają się podatne na próchnicę i nadwrażliwość – wyjaśnia dr Iwona Gnach-Olejniczak. Zaleca, by od razu po wymiotach płukać jamę ustną specjalnymi płynami, bezpiecznymi dla ciężarnych, a jeśli nie mamy ich pod ręką, chociaż wodą. W ten sposób zredukujemy destrukcyjne działanie soku żołądkowego. Warto stosować pasty wzmacniające szkliwo, z hydroksyapatytem i związkami fluoru.

Dieta przyszłej mamy wpływa na stan zębów jej dziecka

Prawda. Zawiązki zębów powstają już w 6 tygodniu rozwoju zarodkowego. Zanim dziecko przyjdzie na świat, jego organizm wytworzy zawiązki wszystkich zębów mlecznych i stałych, za wyjątkiem ósemek. Mineralizacja (uwapnienie) uzębienia zaczyna się także w fazie płodowej. Jeśli chcesz, by twoje dziecko miało zdrowe i mocne zęby, pamiętaj o nim, otwierając lodówkę. Dla prawidłowego rozwoju uzębienia kluczowy jest wapń, który znajdziesz w tłustych pokarmach mlecznych i zielonych warzywach liściastych. – Należy też pamiętać o minerałach i witaminach. Na talerzu kobiety w ciąży powinny gościć produkty bogate w fosfor, fluor, żelazo oraz witaminy D, A, C i K – wylicza dr Gnach-Olejniczak. Poleca m.in. tłuste ryby, sezonowe warzywa i owoce, kiszonki, chleb pełnoziarnisty. Także w okresie laktacji mamy powinny pamiętać o diecie bogatej w cenne składniki. Większość rygorystycznych diet matek karmiących, wykluczających na przykład warzywa kapustne, to kolejne mity do obalenia.

