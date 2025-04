Alergia jest to choroba występującą powszechnie w dzisiejszym świecie. Szacuje się, że jej objawów, mniej lub bardziej nasilonych, można doszukać się u połowy populacji. Obecnie nie ma metody, która umożliwia jej wyleczenie, ale odpowiednie postępowanie może znacznie złagodzić jej przebieg.

Reklama

Co uczula?

Bardzo ważne jest to aby wiedzieć, co było przyczyną pojawienia się alergii oraz jakie reakcje krzyżowe mogą potencjalnie wystąpić w przypadku danego alergenu. Wiedza ta umożliwi podstawową walkę z alergią – eliminację czynnika, który ją powoduje! Skuteczne ograniczenie kontaktu z alergenem to w rzeczywistości brak objawów.

Co robić?

Przede wszystkim czynniki alergizujące powinny zostać usunięte z otoczenia. Może to być trudne w przypadku zwierząt. Na przykład: alergeny sierści kota utrzymują się w mieszkaniu przez kilka lat, wywołując tym samym objawy u osoby podatnej. Chorzy cierpiący na pyłkowicę – w celu unikana ekspozycji na alergen - powinni zapoznać się z kalendarzem pyleń oraz wystrzegać się miejsc gdzie rośliny pylące występują w dużych ilościach.

Zobacz: Tabela pylenia roślin

Ważne częste porządki w mieszkaniu

Zaleca się rezygnację z dywanów, futer, poduszek dekoracyjnych i mebli obszytych tapicerką. Należy również często sprzątać, odkurzać i ścierać kurz. Istotne jest to aby kurz ścierać wilgotną szmatką co zapobiega jego rozpylaniu.

Istotna temperatura i wilgotność pomieszczenia

Wilgotność powietrza w mieszkaniach powinna być utrzymywana na niskim poziomie, natomiast temperatura na wysokości około 20 C. W przypadku sypialni zaleca się aby była ona nawet niższa. Czynniki te mają istotny wpływ na stężenie alergenów w powietrzu.

Co, jeśli pomimo zaleceń, objawy występują?

Czasem jest to sytuacja, której nie można uniknąć. Trzeba wówczas pamiętać, o możliwości leczenia doraźnego. Jest to leczenie skutecznie łagodzące objawy alergii i tym samym znacznie poprawiające komfort chorego. Należy jednak mieć świadomym, że każde stosowanie środków farmakologicznych może być związane z wystąpieniem działań niepożądanych. Stosowanie się do zaleceń lekarskich znacznie zmniejsza ryzyko ich wystąpienia.

Reklama

Żyć z alergią - nie tak trudno

Mimo, że alergia jest chorobą, której nie można wyeliminować to stosując się do powyższych zasad można z nią normalnie żyć.

Należy pamiętać, że objawy i ich stopień nasilenia są bardzo zróżnicowane wśród pacjentów, a także i na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Część alergików w ogóle nie ma poczucia choroby, a pozostali stosując odpowiednie postępowanie, mogą unikać skutecznie sytuacji powodujących wystąpienie uciążliwych objawów.

Czytaj: Jak żyć z alergią?