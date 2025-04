Książka "Nakładanie rąk. Twój uzdrawiający dotyk" to podręcznik dla osób, które chcą praktykować nakładanie rąk. Anne Hofler opisuje w niej swoje 30-letnie doświadczenie w praktykowaniu tej metody. Oprócz konkretnych porad zawarła w niej również swoje przemyślenia na temat duchowości i jej wpływu na samopoczucie człowieka.

Jej zdaniem, metodę nakładania rąk może praktykować każdy - jej skuteczność zależy od stopnia zainteresowania i gotowości do ćwiczeń. Zresztą nakładanie rąk znane jest tysięcy lat (metoda ta jest opisywana w relacjach o wczesnych chrześcijanach). Chodzi w niej głównie o otwieranie się na siłę, którą w różnych tradycjach nazywa się siłą duchową, siłą wyższą, uniwersalną, albo boską.

Dzięki tej książce dowiesz się, co się dzieje podczas nakładania rąk i jak można tę metodę zastosować u siebie i innych osób. Autorka uczy, jak samodzielnie oczyścić energię swojego ciała oraz pozbyć się dolegliwości, takich jak bóle kręgosłupa czy migreny. Ta metoda pomoże również z uporaniu się z problemami układu krążenia czy tarczycy.

Więcej informacji na temat książki znajdziesz w jej zakładce.

