Spis treści:

Reklama

Wątroba to największy gruczoł człowieka. Jest niezbędna do życia, produkuje i magazynuje enzymy trawienne, gromadzi i uwalnia glukozę, produkuje cholesterol i żółć potrzebną do trawienia tłuszczów, odpowiada za wytwarzanie czynników krzepnięcia krwi oraz podnosi temperaturę krwi, jest też magazynem niektórych witamin i żelaza. Wątroba pełni funkcję odtruwającą - ma zdolność neutralizowania i usuwania toksycznych substancji (alkoholu, leków, metali ciężkich). O ten organ musimy dbać szczególnie.

Jest to narząd, któremu szkodzą złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, nałogi i wiele innych czynników, w tym chorób, np. wirusowe zapalenie wątroby, stłuszczenie i marskość wątroby. Jednocześnie wątroba posiada wyjątkowe właściwości regeneracyjne. Potrafi się odbudowywać oraz spełniać swoje funkcje nawet wtedy, gdy jej większy fragment nie działa. Możemy te procesy wspierać.

Regeneracja wątroby jest procesem zachodzącym samoistnie w organizmie człowieka. Domowe sposoby mogą wspomagać i przyspieszać regenerację wątroby np. po spożyciu alkoholu albo po chorobie. Przede wszystkim należy zrezygnować z alkoholu i papierosów, stosować zasady zdrowej zrównoważonej diety i, o ile nie odradził tego lekarz, uprawiać sport.

Zioła oraz preparaty na bazie naturalnych substancji mogą pomagać w odbudowie wątroby. Jednak gdy mamy problemy z tym narządem, zawsze powinniśmy poradzić się lekarza przed zastosowaniem domowych metod. Niektóre nasze nawyki mogą wpływać na czas i zdolności regeneracyjne wątroby. Poniżej polecamy domowe sposoby na regenerację wątroby.

Przeczytaj też: 8 sposobów na detoks wątroby

Domowym sposobem na szybsze zregenerowanie się wątroby jest stosowanie ziół o działaniu żółciopędnym i żółciotwórczym oraz przeciwzapalnym, a także wspomagającym odbudowę miąższu tego narządu.

Zioła, które można stosować w celu poprawy pracy wątroby, to:

ostropest plamisty,

ziele rzepiku,

mniszek lekarski,

rumianek,

mięta pieprzowa,

kurkuma,

koper włoski,

kminek.

Pomocny może być też sok z czarnej rzepy, który przyjmuje się w niewielkiej ilości po posiłkach 2 razy dziennie po łyżeczce.

Korzystne działanie może mieć korzeń lukrecji, jednak nie należy go stosować w przypadku marskości wątroby, choroby nerek i nadciśnienia.

Wątroba jest narządem wspomagającym procesy trawienia, oczyszcza też organizm z niechcianych substancji, oddzielając je od potrzebnych. Dlatego sposób odżywiania ma kluczowy wpływ na pracę wątroby.

Ogólnie rzecz ujmując, dla wątroby korzystna jest dieta, która:

zawiera ograniczoną ilość tłuszczu,

jest lekkostrawna,

zawiera dużo warzyw i owoców (obieraj je ze skórki, siekaj, miksuj, piecz lub gotuj, żeby były łatwiejsze do strawienia),

zawiera białko (1-1,2 g/kg masy ciała/dobę), czyli składnik odpowiadający za regenerację wątroby,

nie zawiera produktów wysoko przetworzonych i dań typu fast-food,

nie zawiera alkoholu,

nie zawiera nadmiaru cukrów prostych,

zawiera dużo wody.

Zalecane jest spożywanie 5-6 niewielkich posiłków dziennie, ostatni 3 godziny przed snem, unikanie ostrych przypraw, smażenia, a także w miarę możliwości, leków metabolizowanych w wątrobie.

W przypadku chorób wątroby dieta powinna być indywidualnie dostosowana do stanu zdrowia. Sprawdź, jakie są zasady diety wątrobowej.

Potwierdzony naukowo korzystny wpływ na regenerację wątroby ma co najmniej kilka naturalnych składników. Warto korzystać z preparatów, które je zawierają.

Polecane są preparaty na bazie fosfolipidów, czyli roślinnych lipidów pozyskiwanych z soi. Związki te wchodzą w błony uszkodzonych komórek wątroby, przywracając ich prawidłowe działanie. Hamują proces włóknienia wątroby. Działają przeciwzapalnie i regulują gospodarkę tłuszczową.

Regenerująco na wątrobę działają preparaty z sylimaryną, pozyskiwaną z nasion ostropestu plamistego. Sylimaryna zmniejsza stres oksydacyjny, chroni komórki wątroby przed uszkodzeniami, może chronić przed zwłóknieniem i marskością wątroby. Poprawia też poziom glukozy we krwi, co ważne, bo osoby z chorą wątrobą mogą mieć problemy z glikemią i często zagraża im cukrzyca.

fot. Preparaty na bazie ostropestu plamistego regenerują wątrobę / iStock, Stefan Tomic

Cynaryna, pozyskiwana z karczocha zwyczajnego, działa ochronnie na miąższ wątroby, hamuje procesy zapalne i spowalnia proces włóknienia w przebiegu marskości wątroby. Cynaryna działa też żółciopędnie. Najczęściej jest składnikiem tabletek, kapsułek lub proszku do rozpuszczania w wodzie.

Na problemy z wątrobą polecany jest też sok z łopianu. Uważa się, że odtruwa i oczyszcza organizm. Wspomaga pracę tego największego gruczołu oraz przemianę materii.

Sok z karczocha zawiera nie tylko cynarynę, ale też inne składniki korzystne dla wątroby. Aby wspomóc wątrobę w odnowie, można 4 stołowe łyżki soku z karczocha zalać szklanką letniej wody i wypijać w 2-3 porcjach w ciągu dnia pomiędzy posiłkami.

fot. Preparaty na bazie karczocha pomagają w regeneracji wątroby / iStock, AlessandraRC

Niektóre preparaty pomocne w regeneracji wątroby zawierają witaminy z grupy B. Osoby nadużywające alkoholu często mają niedobory tych składników, dlatego ta grupa szczególnie powinna zadbać o uzupełnienie brakujących witamin. Przed suplementacją należy skonsultować się z lekarzem.

Kolejnym środkiem zbawiennym dla osłabionej wątroby są preparaty na bazie cytryńca chińskiego. Jest to tradycyjna azjatycka roślina lecznicza przyspieszająca regenerację wątroby. Chroni przed uszkodzeniami, zmniejsza ilość tłuszczu magazynowanego w wątrobie oraz działa przeciwzapalnie. Badania dowodzą, że zapobiega stłuszczeniu wątroby spowodowanemu spożywaniem alkoholu i poprawia pracę tego narządu, co uwidaczniają lepsze wyniki badania prób wątrobowych.

Aby przyspieszyć regenerację wątroby, pamiętaj o nawodnieniu (2-2,5 l płynów dziennie). Znaczenie ma też odpowiednia ilość snu. Odpoczynek pozwala regenerować się całemu organizmowi, również wątrobie. Będzie efektywniejszy w tym zakresie, jeżeli nie będziemy objadać się przed spaniem.

Naukowcy podkreślają też, że dla odbudowy wątroby często ważna jest regularna aktywność fizyczna. Dlaczego często, a nie zawsze? Przy niektórych chorobach tego narządu lekarz może zalecić unikanie wysiłku. Poza tymi przypadkami ruch przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu i usprawnia pracę wątroby. Ćwiczenia nie powinny być jednak zbyt forsowne, gdyż takie mogą zwiększać aktywność wolnych rodników, a to jest niepożądane.

Wątrobie nie służą również niektóre środki farmakologiczne. Dlatego ważnym domowym sposobem na regenerację wątroby jest też ograniczenie stosowania leków - o ile jest to możliwe i lekarz nie zalecił inaczej. Zawsze należy to skonsultować z lekarzem.

Źródła:



Gundermann KJ, Gundermann S, Drozdzik M, Mohan Prasad VG. Essential phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin Exp Gastroenterol. 2016 May 5;9:105-17. doi: 10.2147/CEG.S96362,

Gillessen A, Schmidt HH. Silymarin as Supportive Treatment in Liver Diseases: A Narrative Review. Adv Ther. 2020 Apr;37(4):1279-1301. doi: 10.1007/s12325-020-01251-y,

Speroni E, Cervellati R, Govoni P, Guizzardi S, Renzulli C, Guerra MC. Efficacy of different Cynara scolymus preparations on liver complaints. J Ethnopharmacol. 2003 Jun;86(2-3):203-11. doi: 10.1016/s0378-8741(03)00076-x,

Park HJ, Lee SJ, Song Y, Jang SH, Ko YG, Kang SN, Chung BY, Kim HD, Kim GS, Cho JH. Schisandra chinensis prevents alcohol-induced fatty liver disease in rats. J Med Food. 2014 Jan;17(1):103-10. doi: 10.1089/jmf.2013.2849.

Reklama

Czytaj także:

Co może oznaczać ból wątroby i jak sobie z nim radzić?

Zioła na wątrobę - 3 najlepsze zioła dla zdrowia wątroby

Jak dbać o wątrobę w święta? 3 sposoby na zdrową wątrobę