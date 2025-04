Ciąża wymaga szczególnej troski o higienę intymną ze względu na zdrowie dziecka, jak i kobiety. W tym czasie zwiększona produkcja hormonów obniża naturalną odporność organizmu matki. Dodatkowo rozpulchnienie tkanek narządów płciowych, podwyższenie pH, spadek liczby ochronnych bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus, może zwiększyć predyspozycje kobiet do łapania infekcji intymnych. Jak wynika z badań, w ciąży częstość infekcji jest większa nawet 10-20 krotnie. Dlatego właśnie kobiety w ciąży powinny szczególnie zadbać o odpowiednią higienę i florę układu moczowo-płciowego, który stanowi ważną barierę ochronną organizmu przed niekorzystnymi drobnoustrojami.

Jak zapobiegać infekcjom intymnym w ciąży:

dbaj o szczególną higienę okolic intymnych, pamiętając o tym, żeby przynajmniej dwukrotnie myć okolicę sromu, najlepiej pod prysznicem lub bidetem

do higieny intymnej stosuj żele o pH ok. 4,5

myj i osuszaj okolice intymne w kierunku od przodu do tyłu

kąpiele w wannie zastąp myciem pod prysznicem, unikając kąpieli w wysokich temperaturach

noś ubrania lekkie i przewiewne, najlepiej z naturalnych materiałów

zadbaj o prawidłową florę bakteryjną stosując preparaty zawierające probiotyki. Najlepiej skonsultuj to ze swoim ginekologiem.

Rola probiotyków w ciąży

Warto wspomagać odporność organizmu w ciąży odpowiednimi preparatami, które zawierają bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus. Preparaty te zalecane są do stosowania zarówno przy wystąpieniu infekcji intymnych, jak i w sytuacjach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia problemów, jak np. w ciąży. Probiotyki wzmacniają ogólną odporność organizmu i chronią miejsca intymne przed działaniem niekorzystnych bakterii i grzybów, utrzymują prawidłową równowagę mikrobiologiczną pochwy. Maja także dodatkowe atuty: zmniejszają występowanie zaparć, poprawiają wchłanianie żelaza, obniżają czynniki ryzyka przedwczesnego porodu i zakażeń poporodowych u dziecka i kobiety.

Należy pamiętać o stosowaniu sprawdzonych i polecanych preparatów, jak np. prOVag®, który zawiera dużą dawkę dobroczynnych polskich bakterii. Produkt posiada pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest też najczęściej polecanym przez lekarzy ginekologów doustnym probiotykiem ginekologicznym.

Polecane produkty do ochrony zdrowia intymnego:



prOVag żel - Łagodzenie podrażnień i nawilżanie



Natychmiastowe działanie i komfort intymny. Żel jest do smarowania okolic intymnych, nie do mycia. Zawiera bardzo dużą dawkę metabolitów bakterii Lactobacillus-są to mocno skoncentrowane substancje aktywne, które naturalnie niszczą bakterie i grzyby ale nie niszczą mikroflory okolic intymnych, a ją wspomagają.

Żel tworzy specjalne środowisko-mały mikrokosmos intymny, który zakwasza, przywraca równowagę i niszczy niekorzystne bakterie i grzyby).

Wyjątkowy żel do łagodzenia podrażnień, nawilżania i ochrony okolic intymnych. Miej go zawsze przy sobie, zwłaszcza w przypadku pierwszych objawów problemów intymnych. prOVag żel zapewni Ci natychmiastową ochronę i komfort intymny. Jego praktyczne opakowanie wystarczy aż na 100 aplikacji.

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Otrzymał złoty Otis 2012 w kategorii najlepszy preparat na schorzenia ginekologiczne. Cena ok. 28 zł.

prOVag® - Długotrwała ochrona intymna



Wzmocnienie mikroflory układu pokarmowego i rozrodczego - polecany przy nawracających infekcjach, w ciąży oraz do długotrwałej ochrony w stanach zwiększonego ryzyka np. przed podróżą. Unikatowy jest mechanizm działania, czyli nie tylko odbudowa mikroflory pochwy, ale i blokada migracji chorobotwórczych patogenów z jelit do pochwy.

Doustny probiotyk prOVag® zawiera dużą dawkę dobroczynnych polskich bakterii, które wzmacniają ochronną mikroflorę zarówno układu pokarmowego jak i rozrodczego. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Produkt najlepiej dopasowany do mikroflory Polek, z pośród doustnych probiotyków ginekologicznych.

Stosuj gdy masz nawracające problemy intymne,przed zwiększonym narażeniem na nie np. podróż lub gdy chcesz wzmocnić swoją ochronę. Wystarczy kapsułka dziennie byś czuła się bezpiecznie! Cena ok. 22 zł.



inVag® - Szybkie działanie



Dopochwowy lek probiotyczny do szybkiej odbudowy mikroflory pochwy. Wyjątkowa skuteczność działania oparta jest o 3 innowacyjne szczepy, które mają wzmocnioną siłę działania i są najlepiej dopasowane do mikroflory Polek, z pośród dopochwowych probiotyków ginekologicznych. Stosuj wspomagająco przy zakażeniach pochwy (grzybica, upławy, bakteryjna vaginoza).

Kapsułki dopochwowe twarde, 1 kapsułka zawiera nie mniej niż 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: IBSS BIOMED S.A.



Jeśli chcesz zasięgnąć opinii kobiet na temat prOVag® i prOVag żel wejdź TUTAJ



