Wielkość szczoteczki do zębów

Podstawowym kryterium wyboru szczoteczki do zębów powinien być rozmiar dobrany do wieku użytkownika. Małe szczoteczki przeznaczone są dla dzieci, duże – dla dorosłych. Warto trzymać się tej zasady. Błędem jest kupowanie dzieciom za dużych szczoteczek!

Reklama

Włosie w szczoteczce do zębów

Producenci oferują szczoteczki z włosiem miękkim, średnio-twardym i twardym. Włosie miękkie przeznaczone jest dla osób z wrażliwymi dziąsłami. Jeśli twoje dziąsła krwawią podczas szczotkowania – używaj tylko miękkich szczoteczek z giętką szyjką, która redukuje nacisk na dziąsła.

Szczoteczki z włosiem twardym mogą używać wyłącznie osoby o zdrowych i odpornych dziąsłach. Lekarze dentyści polecają szczoteczki z włosiem o średniej twardości – wielopęczkowe, wykonane z włosia syntetycznego, o łagodnie zaokrąglonych końcach.

Warto wiedzieć: Jak czyścić język?

Reklama

Higiena szczoteczki do zębów

Przed pierwszym użyciem szczoteczkę należy sparzyć wrzątkiem. Unikniemy w ten sposób ryzyka wprowadzenia bakterii do jamy ustnej. Taki zabieg warto od czasu do czasu powtórzyć.

Po umyciu zębów szczoteczkę należy dokładnie wymyć pod bieżącą wodą i pozostawić do wysuszenia. Szczoteczki przechowujemy w pionowej pozycji tak, aby nie dotykało się nawzajem. Gdy włókna ulegną zużyciu, szczoteczkę należy wymienić. Lekarze dentyści polecają wymianę szczoteczki co 2-3 miesiące, a także każdorazowo po przeziębieniu czy infekcji jamy ustnej.

Polecamy: Elektryczna szczoteczka do zębów – wady i zalety

Źródło: dentowizja.pl

Chcesz wiedzieć więcej na temat stomatologii? Odwiedź stronę www.dentowizja.pl.