Częstym powodem zgłaszania się pacjentów do gabinetów stomatologicznych jest przykry zapach z jamy ustnej. Odpowiedzi są z reguły dwie: choroby zębów lub układu pokarmowego. Jedną z najczęściej diagnozowanych chorób układu pokarmowego, która wywołuje takie objawy jest refluks - nieprzyjemny zapach z ust powoduje cofająca się treść żołądka. Co jednak robić, kiedy przykry zapach z ust nie jest związany z chorobą?

Krępujący oddech

Jeśli zęby są wyleczone, nie cierpimy na refluks, a nadal czujemy się zakłopotani nieprzyjemnym zapachem z ust zdarza się, że przyczyna tej dolegliwości jest inna. Spożywanie porannej kawy zwiększające kwasowość jamy ustnej i długie niespożywanie żadnych innych pokarmów może powodować przykry zapach z ust. I w tym wypadku może pomóc płyn do płukania jamy ustnej stosowany między posiłkami. Ważna jest wygoda, dlatego warto zwrócić uwagę na gotowy do użycia roztwór, którego nie musimy rozcieńczać go wodą , jest łatwy w użyciu i nie zabiera nam zbyt dużo miejsca.

Jak działa stężony alkohol zawarty w niektórych płynach do płukania ust?

Niektóre środki medyczne, które pojawiły się w aptekach zawierają w swoim składzie znaczne ilości alkoholu. Długotrwałe stosowanie tych preparatów powoduje wysuszanie śluzówki, a w konsekwencji silne pieczenie i suchość jamy ustnej co w połączeniu z np. aparatami ortodontycznymi lub uzupełnieniami protetycznymi powoduje silne dolegliwości. Alkohol nadmiernie wysusza i podrażnia dziąsła. Radzimy wybierać płyny do płukania jamy ustnej nie zawierające w swym składzie drażniącego alkoholu, jak na przykład Sachol Fresh.

Płyn do płukania ust na pewność siebie?

Osoby, które cierpią z powodu nieprzyjemnego zapachu z ust mają zwykle niskie poczucie własnej wartości, bywają wycofane i wyobcowane. Może niewielkie opakowanie płynu w torebce, wraz z próbką pasty do zębów pozwoli nam na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie i polepszenie własnego samopoczucia? Właściwa higiena jamy ustnej nie tylko pomaga w utrzymaniu świeżego oddechu, ale zapobiega chorobom zębów i przyzębia i poprawia samopoczucie.