krok 1. DENTYSTA

Najczęstszym powodem brzydkiego zapachu z ust są problemy stomatologiczne: niewłaściwa higiena jamy ustnej, próchnica, nieusunięte korzenie zębów, zgorzel oraz stany zapalne dziąseł.

Jak temu zaradzić?

Myj staranniej zęby. Najpierw wyszoruj je szczoteczką (3 min), potem oczyść przestrzenie międzyzębowe nitką i wypłucz usta specjalnym płynem. Nie zapomnij o języku (to on może odpowiadać za brzydki zapach).

krok 2. LARYNGOLOG

Niekiedy za brzydki zapach z ust odpowiadają infekcje migdałków (mogą znajdować się w nich bruzdy, w których gromadzą się resztki jedzenia lub wydzielina ropna). Nieświeży oddech może też być spowodowany zapaleniem zatok.

Jak temu zaradzić?

Ssij tabletki z cynkiem organicznym (do kupienia w każdej aptece). Neutralizuje on woń związków siarki, która powstaje w wyniku infekcji laryngologicznych. Poza tym możesz od czasu do czasu rozgryźć goździk lub ssać plaster cytryny.

krok 3. - INTERNISTA

Przyczyną problemów mogą być również: schorzenia płuc (np. gruźlica), problemy gastryczne (wrzody i zapalenie błony śluzowej żołądka, za wolna praca trzustki oraz wątroby), uporczywe zaparcia, intensywne odchudzanie.

Jak temu zaradzić?

Staraj się nie przejadać. Gdy żołądek jest przeciążony, uciska przeponę, a ta uwalnia do przełyku soki trawienne, które psują oddech. Doraźnie możesz sobie pomóc, żując gumy miętowe, gryząc natkę pietruszki, co i rusz popijając wodę bez gazu.