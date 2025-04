Chociaż kleszcze kojarzymy zwykle z okresem wiosenno-letnim i wydaje nam się, że znikają przy pierwszych chłodniejszych dniach, prawda jest taka, że zagrażają nam także jesienią. Co więcej, w związku z ocieplaniem się klimatu bywa, że te drobne pajęczaki mogą być aktywne nawet zimą, na przykład w grudniu. Uważa się bowiem, że aktywność kleszczy kończy się dopiero wtedy, gdy średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 5-7⁰C.

Obecnie nie dość, że kleszcze nam więc wciąż zagrażają, to jeszcze do ich pokaźnej grupy liczącej w Polsce 20 gatunków dołączył nowy: Haemaphysalis concinna. Czym się charakteryzuje?

Haemaphysalis concinna – skąd się wziął?



Nie jest pewne, jak dotarł do naszego kraju, ale podejrzewa się, że przyniosły go myszy z Niemiec. Do tej pory występował głownie na terenie Grecji, Hiszpanii i Chorwacji, a także Azji Centralnej, a od niedawna – w Austrii oraz właśnie Niemczech.

Jego obecność wykazały badania przeprowadzone we wsiach Słonin i Nowy Młyn położonych w województwie wielkopolskim. Z 1500 kleszczy wyciągniętych z myszy i nornic aż 427 okazało się być kleszczami z gatunku Haemaphysalis concinna.

Czy jest groźny?



Haemaphysalis concinna bytuje głównie na zwierzętach leśnych, ptakach i gryzoniach. Zagraża też zwierzętom hodowlanym, a także domowym, tym samym mogąc też przenosić się na ludzi.

Jak w przypadku innych kleszczy, także i ten może przenosić liczne choroby. Zaliczamy do nich:

Jest niewiele badań dotyczących patogenów przenoszonych przez H. concinna. Jest to spowodowane trudnościami w zbiorze kleszczy, z powodu nielicznych stanowisk i niskich zagęszczeń kleszczy. Wiadomo, że kleszcz ten jest wektorem bakterii z rodzaju Rickettsia, czynników etiologicznych TIBOLA/DEBONEL. Do najczęstszych objawów tych chorób należą: strup w miejscu ukłucia kleszcza, powiększone węzły chłonne, bóle głowy i mięśni, zmęczenie, wysypka – powiedziała Dorota Dwużnik, doktorantka z Zakład Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego dla pomorska.pl.

Kleszcz ten póki co jest uważany w Polsce za rzadki, jednak postępujące zmiany klimatyczne mogą spowodować jego znacznie częstsze występowanie.

Ważne na temat kleszczy:

