Teoria, że najlepsze kwasy omega-3 pochodzą przede wszystkim z tłustych ryb morskich i pozyskiwanych z nich olejów oraz tranu, odchodzi powoli do lamusa. Liczne zanieczyszczenia związkami rtęci i dioksyn, które gromadzą się w rybach z akwenu mórz europejskich i arktycznych, przyczyniły się do poszukiwań alternatywnych źródeł tych dobroczynnych kwasów tłuszczowych. Ich najczystszą i najlepiej przyswajalną porcję odkryto w oleju z kryla – niewielkiego skorupiaka, który żyje w lodowatych, krystalicznych wodach mórz polarnych.

– Kwasy tłuszczowe omega-3 to ważne składniki błon komórkowych i związki niezbędne do powstania wielu innych substancji. Organizm ludzki nie jest zdolny do wytworzenia wszystkich kwasów tłuszczowych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a przede wszystkim: kwasu linolowego (LA) z grupy omega-6 oraz alfa-linolenowego (ALA) z grupy omega-3. Te dwa kwasy muszą być dostarczone z pożywieniem i dlatego nazywają się „niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi” (NNKT) – tłumaczy dr n. med. Agnieszka Jarosz, Kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej przy Instytucie Żywności i Żywienia, lekarz chorób wewnętrznych.

Kryl to mały skorupiak przypominający krewetkę, który żyje w ławicach liczących milion osobników na metr sześcienny i osiągających nawet 6 km długości. Olej z kryla antarktycznego (Euphausia superba) charakteryzuje się bardzo dużą zawartością niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA w formie fosfolipidów. Oznacza to, że są one lepiej przyswajalne przez organizm w porównaniu z olejem rybim, zawierającym kwasy omega-3 w postaci trójglicerydów. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA jako fosfolipidy całkowicie rozpuszczają się w wodzie, są lekkostrawne i nie pozostawiają rybiego posmaku. Ponadto olej z kryla jest bogaty w astaksantynę – najsilniejszy antyutleniacz, jaki możemy dostarczyć organizmowi do walki z wolnymi rodnikami, stanowiącymi przyczynę wielu niekorzystnych procesów w organizmie (w tym utlenienia złego cholesterolu (LDL) ). Ta „królowa karetonoidów” jest 800 razy aktywniejsza niż koenzym Q10, 500 razy silniejsza od witaminy E oraz 40 razy skuteczniejsza niż beta-karoten!

Pochodzący z ekologicznych źródeł, w 100% czysty i niezniszczony przez przetwarzanie olej z kryla arktycznego zawarty jest w suplemencie diety O-Krill 3TM. Dostarcza on w pełni wchłanianą dzienną porcję niezbędnych kwasów EPA i DHA, których organizm ludzki nie potrafi samodzielnie wytworzyć oraz silnie działający przeciwutleniacz – astaksantynę, który nadaje kapsułkom rubinowy kolor.

Codzienne dawka oleju z kryla, zawartego w preparacie O-Krill 3TM, pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i zabezpieczyć system sercowo-naczyniowy. Wspomaga rozwój i funkcjonowanie mózgu, zmniejsza stres oraz chroni siatkówkę oka przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych (UV). Dzięki tak szerokiemu spektrum działania preparat może być polecany osobom zapracowanym, którym ze względu na tempo życia trudno zadbać o zbilansowaną dietę. Nie pozostawia rybiego posmaku, co z pewnością docenią dzieci w wieku powyżej 2 lat oraz kobiet w ciąży, które miewają wyostrzony zmysł smaku.

– Kwasy omega-3 powinny być uzupełniane przez te osoby, które nie jadają regularnie ryb i owoców morza (rzadziej, niż jedną porcję tygodniowo). Dotyczy to szczególnie ludzi o wyższym ryzyku chorób serca, układu krążenia. Dieta bogata w kwasy omega-3, szczególnie DHA, poprawia koncentrację i wpływa korzystnie na nastrój. Dodatkowo jest w stanie polepszyć ukrwienie nerwu wzrokowego oraz opóźnić procesy starzenia. Bardzo istotnym działaniem jest bezpośredni wpływ kwasów omega-3 na obniżenie trójglicerydów i cholesterolu – mówi dr n. med. Agnieszka Jarosz.

O-Krill 3TM jest w pełni bezpieczny i posiada certyfikat Marine Stewardship Council (MSC) jako produkt pochodzący z łowisk ekologicznie czystych. Oznacza to przestrzeganie rygorystycznych zasad zrównoważonego połowu kryla, pozyskiwanego do produkcji preparatu. Żywy kryl trafia na pokład trawlera, gdzie natychmiast jest przetwarzany w celu zachowania wszystkich składników odżywczych. Ocean antarktyczny, z którego wyławia się kryla, uważany jest za najczystszy akwen świata, co dodatkowo zapewnia najwyższej jakości kwasy z grupy omega-3. Co więcej, każdy może sprawdzić, skąd dokładnie pochodzi kryl, z którego przygotowano preparat – dokładna lokalizacja połowów jest udokumentowana i wskazuje ją numer partii na dnie każdego opakowania (dokładną lokalizację połowu kryla wykorzystanego do produkcji danej partii preparatu sprawdzić można na stronie www.okrill.pl)

Udo’s Choice® O-KRILL 3™ jest jednym z produktów całej linii polecanej przez Udo Erasmusa - światowej sławy autorytet w dziedzinie badań wpływu tłuszczów i olejów na zdrowie człowieka: Erasmus: „Tłuszcze, które uzdrawiają. Tłuszcze, które zabijają". („Fats that Heal. Fats that Kill”).

Zainteresowanie niezbędnymi nienasyconymi kwasami tłuszczowymi (NNKT) pojawiło się po tym, jak spostrzeżono, że wśród Eskimosów, pomimo wysokotłuszczowej diety, bardzo rzadko występują kłopoty sercowo-naczyniowe. Natomiast pozbawieni tradycyjnego pożywienia emigranci eskimoscy, równie często jak Europejczycy, zapadali na choroby cywilizacyjne. Od czasu spostrzeżenia i zbadania takiej zależności, korzyści wynikające ze stosowania NNKT w codziennej diecie, a także w profilaktyce układu krążenia, zostały udokumentowane i dowiedzione.

