Wiadomo również, że pacjent, który kicha, kaszle, którego boli głowa i ma katar, może mieć w związku z tym trudności z zasypianiem. Nie ulega wątpliwości, że sen sprzyja procesom leczenia, regeneracji i napraw w organizmie.

okojny sen jest szczególnie ważny nie tylko dla człowieka chorego, ale także tego, który może zachorować, który się przeziębił i u którego rozwija się proces zapalny. Musimy także pamiętać, że nie należy zaniedbywać objawów wiosennego przeziębienia, ponieważ może ono przysporzyć nam wielu powikłań. Okazuje się na przykład, że z pozoru niegroźna infekcja górnych dróg oddechowych jest najczęstszą przyczyną powstawania zapalenia zatok. Bezpośrednią przyczyną zapalenia zatok są bowiem zaburzenia drożności ujść zatok, które powodują upośledzenie drenażu i wentylacji zatok przynosowych.

Zmiany zapalne w zatokach przyczyniają się do obrzęku błony śluzowej, a unieruchomiona wydzielina wraz z powietrzem w zatkanej zatoce powoduje ucisk, wynikiem czego jest intensywny ból – ból zatok – główny objaw zapalenia zatok. Ostre zapalenie zatok, gdy jest zbyt późno lub niewłaściwie leczone może przejść w fazę przewlekłą i trwać przez wiele miesięcy. Ze względu na umiejscowienie zatok blisko tak ważnych narządów jak wzrok, czy mózg ich zapalenie może prowadzić do poważnych powikłań.

Dlatego jeśli jednak częste zmiany temperatury, które występują wczesną wiosną spowodują przeziębienie należy pamiętać o tym aby nie lekceważyć objawów. Nie zapominajmy także o rozsądnym wyborze preparatów dostępnych bez recepty (który z leków najlepiej stosować, wobec jakich dolegliwości), które możemy zastosować bez wizyty u naszego lekarza. Pierwsze objawy choroby zniwelujemy lekami łączącymi w sobie walory środka przeciwbólowego oraz witaminy C. Obj

awy bólu zatok skutecznie zwalczymy lekami złożonymi z substancji udrażniających ujścia zatok oraz o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Jeśli natomiast męczy nas wiele objawów choroby jednocześnie to w łagodzeniu tych symptomów warto wyróżnić leki kompleksowe, które łączą w sobie walory środka przeciwgorączkowego i przeciwbólowego z działaniem udrażniającym nos i ujścia zatok. Niektóre zawierają ponadto substancje działające przeciw kaszlowo. W skład tego typu leków wchodzą odpowiednio dobrane substancje, które nie wchodzą ze sobą w niepożądane interakcje, a leczenie nimi jest na pewno wygodne. Uzupełnieniem kuracji mogą być także obecne na rynku specjalistyczne leki na noc, które oprócz kilku substancji łagodzących objawy choroby zawierają dodatkowo łagodnie działający składnik nasenny. Stosując te środki pacjent ma szansę wypocząć podczas spokojnego snu bez uciążliwych objawów.

Należy pamiętać, że gdy symptomy nie ustępują należy pójść do lekarza. Powinniśmy pamiętać, że nie leczone przewlekłe procesy zapalne uszkadzają tkanki oraz mogą spowodować zaostrzenie objawów przewlekłych chorób układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego.

Jeśli dzięki dbałości o stan naszego organizmu zarówno w zimie jak i na początku wiosny nie zachorujemy (ku radości rodziny i przyjaciół) to pamiętajmy, że gdy obdarzymy pogodnym uśmiechem naszych sąsiadów czy współpasażerów w autobusie, to także przyczynimy się do łatwiejszego przełamania pozimowego odrętwienia.

dr Wanda Stankiewicz

Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie

