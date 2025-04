Dawstwo komórek jajowych jest formą pomocy niepłodnym parom, starającym się o potomstwo. Dla wielu z nich skorzystanie w ramach zapłodnienia pozaustrojowego z materiału od dawczyni jest jedyną szansą na poczęcie dziecka. Program polega na przekazaniu komórek jajowych przez dawczynię na potrzeby leczenia kobiety, która nie posiada własnych oocytów, ma ich za mało lub posiada komórki zbyt niskiej jakości. Z czym w praktyce wiąże się proces dawstwa i jakie warunki trzeba spełnić, by zostać dawczynią?

Kwalifikacja do programu dawstwa komórek jajowych jest procesem złożonym, mającym na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa medycznego zarówno dawczyni, jak i przyszłym biorcom. Kobieta, która chciałaby oddać swoje komórki, musi spełnić szereg kryteriów i pozytywnie przejść każdy etap weryfikacji.

Po szczegółowej analizie laboratoryjnej oraz skonsultowaniu wyników badań ze specjalistą, kolejnym etapem jest spotkanie z psychologiem. Weryfikuje on nie tylko gotowość dawczyni do oddania komórek jajowych, ale również omawia potencjalne konsekwencje emocjonalne takiego kroku.

Jest to niezwykle ważny etap całego procesu, ponieważ umożliwia podjęcie prawdziwie świadomej decyzji. Rozmowa służy autoanalizie motywacji, ocenie kondycji psychologicznej dawczyni oraz omówieniu potencjalnych sytuacji, z którymi dawczyni może spotkać się w przyszłości. Da kandydatki to okazja, by zastanowić się nad tym, czy naprawdę chce pomóc, z jakich powodów, jak będzie później przeżywać tą decyzję – dodaje dr Andrzej Hajdusianek.

Czym jest niepłodność?

Po zakwalifikowaniu do programu dawczyni rozpoczyna proces stymulacji hormonalnej.