Łamią Ci się zęby i miewasz dolegliwości bólowe bez konkretnego powodu? To może być choroba okluzyjna, tajemnicza dla wielu pacjentów dolegliwość, która grozi utratą zębów!

Okluzja – co to takiego?

Choroba okluzyjna to zaburzenie pracy zębów, mięśni żucia i stawów skroniowo-żuchwowych. Mówiąc prościej i najogólniej – starte zęby, napięte mięśnie żujące i problemy w stawie skroniowo-żuchwowym. Wiąże się ona z wieloma konsekwencjami m.in. dolegliwościami bólowymi (zębów, głowy, oczu), zwiększonym napięciem mięśni żucia i postępującym ścieraniem się zębów, co może prowadzić do utraty zębów.

To wciąż temat niejednoznaczny, na uczelniach stomatologicznych jest on traktowany marginalnie, stąd trudności z późniejszą diagnostyką i leczeniem schorzenia w praktyce. W stomatologii wiele uwagi poświęca się zębom - próchnicy, paradontozie, zapominając o kompleksowym leczeniu narządu żucia.

Jak rozpoznać objawy choroby okluzyjnej?

Najczęściej występujące objawy okluzji to:

zgrzytanie zębami,

wychylenie zębów do przodu,

trzaski w stawach,

przeskakiwanie w stawie skroniowo-żuchwowym,

odczuwalne napięcie mięśni twarzy,

bóle głowy oraz ścieranie się i kruszenie zębów.

Jakie mogą być przyczyny okluzji?

Istnieje wiele teorii na temat jej powstawania. Naukowcy dopatrują się źródeł schorzenia w czynnikach genetycznych, a także środowiskowych. Do najczęstszych przyczyn okluzji należą:

nieprawidłowe ustawione zęby (wady zgryzu),

krzywo wyrzynające się ósemki,

niedopasowane wypełnienia zębowe,

nieodpowiedni kształt plomb,

braki zębowe,

przesuwanie się zębów ,

czy wady szkieletowe.

Poza tym szybkie tempo życia, a konkretnie towarzyszący nam stres jest wysokim czynnikiem ryzyka i pogłębia proces ścierania się zębów.

Na czym polega leczenie choroby?

Istnieje kilka metod leczenia choroby okluzyjnej i polegają one w dużej mierze na wyrównaniu kontaktu zębów górnych z dolnymi oraz prawidłowym położeniu stawu skroniowo-żuchwowego. Chorobę okluzyjną można skutecznie leczyć za pomocą:

ekwilibracji czyli wyrównania zgryzu,

zabiegów ortodontycznych,

zabiegów rekonstruujących zęby

oraz poprzez operacje ortognatyczne (zabiegi chirurgiczne).

Poprzez te metody i coraz większą ilość diagnozowanych przypadków z problemem okluzji, leczenie przynosi skutek i ulgę dla pacjentów.

Lek. stom. Dorota Stankowska, współautorka pierwszego w Polsce przewodnika stomatologicznego „Bądź bystry u dentysty”, specjalizująca się w leczeniu okluzji.

