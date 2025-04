Jeśli chcesz mieć zdrowy i piękny uśmiech, wybierz pastę do zębów odpowiednią do twoich potrzeb. Twoje zęby są bardzo wrażliwe? Chciałabyś mieć bielszych uśmiech? Zobacz, jaka pasta do zębów będzie dla ciebie najlepsza



Najlepsze pasty do zębów przy paradontozie

Wybieraj pasty, które zawierają substancje bakteriobójcze i zmniejszają stan zapalny. Mogą to być:

wyciągi z alg i lukrecji (Arthrodont, ok. 17 zł),

jeżówki,

szałwii,

mięty (np. Paradontax, ok. 20 zł),

chloroheksydynę (Elgydium Antiplaque, ok. 18 zł),

mleczan, fluorek glinu (Lacalut Activ, ok. 12 zł).

Pasty do zębów na wrażliwe zęby

Jeśli czujesz ból, gdy jesz coś zimnego, gorącego lub kwaśnego, prawdopodobnie masz nadwrażliwe zęby. Dla ciebie najlepsze są pasty z solami potasu, strontu oraz dużą dawką fluoru, np. Prokudent Sensitiv (ok. 7 zł), Sensodyne Classic (ok. 15 zł). Ta ostatnia zawiera ok. 10 proc. chlorku strontu, który zasklepia odsłonięte kanaliki, co zapobiega bólowi.

Wybielające pasty do zębów

Zdecyduj się na pastę, która zmniejsza płytkę nazębną, likwiduje nalot i utrudnia powstawanie kamienia. Do wyboru masz mnóstwo produktów, np. Clinomyn (ok. 13 zł) z polynamem, który usuwa przebarwienia i utrudnia osadzanie się nalotu. Albo Yotuel Classic (ok. 31 zł), bo zawiera rozjaśniającą papainę. Na zupełnie innej zasadzie działa zaś Email Diamant (ok. 22 zł) – powoduje ona złudzenie optyczne – zamiast wybielać zęby, zabarwia dziąsła na ciemniejszy kolor. Dzięki temu odcień szkliwa wydaje się bielszy.

