5 z 10

Pharmaceris N – dermokosmetyki do cery naczynkowej

Aktywny krem przeciwzmarszczkowy do twarzy; Pharmaceris N – preparat jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, ze skłonnością do podrażnień, zaczerwienień oraz tendencją do rozszerzonych naczynek. Innowacyjna formuła kremu oparta o aktywne składniki przeciwzmarszczkowe (wysoko skoncentrowane peptydy, witaminę E oraz B3) intensywnie ujędrnia i wygładza skórę. Wyraźnie zaznaczone zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra odzyskuje prawidłową sprężystość. Połączenie chlorofilu i witaminy B3 znacząco rozjaśnia przebarwienia. Zintegrowane działanie masła Shea oraz alantoiny zmniejsza zaczerwienienia oraz zapobiega podrażnieniom zmniejszając tendencję do rumienia i pojawiania się nowych naczynek. Krem doskonale odżywia i rewitalizuje zmęczoną skórę zapobiegając jej wysuszeniu. Zielone, pochodzące od chlorofilu zabarwienie preparatu delikatnie wyrównuje koloryt skóry