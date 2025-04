Witamina D, nazywana też „słoneczną witaminą”, jest rozpuszczalną w tłuszczu witaminą, którą organizm produkuje samodzielnie (poprzez syntezę skórną) pod wpływem działania promieniowania słonecznego. Jest dostarczana również z pożywieniem, jednak sama dieta nie jest wystarczającym źródłem witaminy D dla organizmu. Główne właściwości witaminy D to wspomaganie odporności, wzmacnianie kości i układu krążenia.

Badania naukowe wskazują, że witamina D odgrywa ważną rolę w protekcji przed koronawirusem. Jednocześnie jej stosowanie nie jest metodą zalecaną w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 oraz zapobieganiu COVID-19.

Udało się dotychczas udowodnić, że osoby z niedoborem witaminy D, mają częściej dodatni wynik testu na koronawirusa niż osoby z jej normalnym poziomem. To sugeruje, że niedobór witaminy D może sprzyjać łatwiejszemu zarażaniu się.

Okazuje się też, że pacjenci w ciężkim stanie z powodu COVID-19, u których rozwinęła się ostra niewydolność oddechowa, mieli znaczny niedobór witaminy D.

Niski poziom witaminy D wiąże się ze wzrostem cytokin zapalnych i znacznie zwiększonym ryzykiem zapalenia płuc (czytaj: zapalenie płuc przy koronawirusie) i wirusowych infekcji górnych dróg oddechowych, w tym spowodowanej przez koronawirusa. Różne badania wskazują też, że zbyt mały poziom witaminy D występuje wraz ze wzrostem liczby epizodów zakrzepowych, które często obserwuje się w COVID-19.

Wiadomo również, że niedobór witaminy D występuje częściej u pacjentów z otyłością i cukrzycą. A te problemy zdrowotne wiążą się z wyższą śmiertelnością w przypadku COVID-19.

Jeśli witamina D faktycznie zmniejsza nasilenie COVID-19 w odniesieniu do zapalenia płuc i ARDS ostrej niewydolności oddechowej - przyp. red., zapalenia, cytokin zapalnych i zakrzepicy, to naszym zdaniem suplementy byłyby stosunkowo łatwą opcją zmniejszenia skutków pandemii

Witamina D może wpływać też na efekty leczenia. Podawanie dużych dawek witaminy D chorym z powodu koronawirusa chroniło przed pogorszeniem ich stanu i zapobiegało konieczności leczenia na oddziale intensywnej terapii. To wyniki niewielkiego badania z udziałem 50 osób przebywających w szpitalu z powodu COVID-19.

Istnieją też badania, które wskazują, że w przypadku innych ciężkich chorób leczonych w szpitalu, podawanie witaminy D nie przynosiło poprawy i nie skracało długości pobytu w szpitalu. Dlatego część lekarzy podchodzi ostrożnie do stosowania witaminy D w intensywnym leczeniu. Należy pamiętać, że witamina D należy do związków, które można łatwo przedawkować.

Przyjmowanie witaminy D w celu wzmocnienia odporności i ewentualnej ochrony przed koronawirusem powinno być skonsultowane z lekarzem. Faktem jest jednak, że większość z nas ma niedobór witaminy D, a lekarze zalecają jej przyjmowanie w formie suplementów.

Niedobór witaminy D jest powszechnym problemem zdrowotnym w Polsce. Ze względu na małą liczbę słonecznych miesięcy w roku, 80-90% Polaków ma za mało witaminy D w organizmie. Lekarze zalecają suplementację tego związku w okresie jesienno-zimowym.

Zapotrzebowanie na witaminę D zależy w dużej mierze od wieku i masy ciała. Inne dawki są zalecane dla kobiet ciężarnych i karmiących.

400 IU na dobę do 6. miesiąca życia,

400–600 IU na dobę od 6. do 12. miesiąca życia.

600–1000 IU na dobę zależnie od masy ciała, w okresie od września do kwietnia, a jeśli synteza skórna nie jest wystarczająca – przez cały rok.

800–2000 IU na dobę zależnie od masy ciała, w miesiącach wrzesień–kwiecień, a przez cały rok, jeśli synteza skórna nie jest wystarczająca,

800–2000 IU na dobę po 65. roku życia – przez cały rok ze względu na upośledzony proces syntezy skórnej.

1500–2000 IU na dobę, suplementację należy zacząć jak najszybciej po potwierdzeniu ciąży.

1600–4000 IU na dobę, zależnie od stopnia otyłości, przez cały rok.