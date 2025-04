Czym jest przewlekły stan zapalny organizmu, co może powodować i jak się go leczy? Czy można na własną rękę rezygnować z określonych pokarmów, by sprawdzić, co nam szkodzi, a co pomaga? Zapytaliśmy o to dr n. med. Mirosławę Gałęcką z Instytutu Mikroekologii w Poznaniu.

Co to jest przewlekły stan zapalny organizmu? Kogo może dotyczyć?



Nie bez przyczyny coraz częściej mówi się o tym, że nasze zdrowie pochodzi z jelit. Mikroflora przewodu pokarmowego pełni szereg korzystnych funkcji dla naszego organizmu. Prawidłowa mikroflora w jelicie odpowiada za to, że pozostaje ono szczelne. Wtedy do wnętrza organizmu dostają się tylko niezbędne składniki odżywcze. Gdy jednak dochodzi do rozszczelnienia jelit w organizmie, może rozwinąć się przewlekły stan zapalny, który powstaje na skutek dostania się do krążenia potencjalnie szkodliwych antygenów, w tym pokarmowych. Organizm identyfikuje je jako obce i zaczyna z nimi walczyć, produkując przeciwciała IgG. Przewlekły stan zapalny może dotknąć tak naprawdę każdego z nas.

Co przyczynia się do powstania takiego stanu?



Błona śluzowa naszego jelita ma stały kontakt z potencjalnymi czynnikami szkodliwymi i antygenami, w tym: pokarmem, toksynami, alergenami, pasożytami oraz drobnoustrojami chorobotwórczymi. Niestety styl życia współczesnego człowieka negatywnie wpływa na zdrowie jelit. Przyczynami nieprawidłowości, które zachodzą w ich obrębie, może być stres, nieodpowiednia dieta, a także stosowanie antybiotyków. To właśnie zaburzenie środowiska mikroflory jelitowej prowadzi do zakłócenia prawidłowej pracy bariery jelitowej, co może skutkować rozszczelnieniem połączeń między komórkami jelita.

Czy da się rozpoznać objawy przewlekłego stanu zapalnego czy raczej są one niespecyficzne?



Przewlekły stan zapalny w organizmie może przebiegać i objawiać się inaczej u każdego pacjenta. Wywołuje on szereg objawów klinicznych, w tym problemów skórnych (trądzik, atopowe zapalenie skóry), gastrycznych (biegunki, zaparcia), alergii, a nawet chorób autoimmunologicznych. Istnieje także wiele analogii pomiędzy objawami depresji, która jest coraz częściej występującą chorobą, a reakcją organizmu, towarzyszącą zapaleniu. Okazuje się, że nawet gorszy nastrój, ciągłe zmęczenie lub nawracające migreny mogą być oznakami tego, że w organizmie rozwija się przewlekły stan zapalny

Co powinniśmy zrobić, żeby leczyć przewlekły stan zapalny i dlaczego jest to ważne?



Leczenie przewlekłego stanu zapalnego jest niezwykle ważne, ponieważ ma on bezpośredni, negatywny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także osłabia działanie całego układu odpornościowego. Powoduje to odczuwanie różnych nieprzyjemnych dolegliwości, ale może prowadzić także do rozwoju wielu chorób i innych problemów zdrowotnych, nawet takich jak niepłodność. Dlatego, gdy tylko czujemy, że w naszym organizmie zaczyna dziać się coś niepokojącego, warto sprawdzić swój stan mikroflory jelit za pomocą prostych badań. Obraz mikroflory przewodu pokarmowego można ocenić na podstawie badań kału np. KyberKompakt. Natomiast badanie krwi np. ImuPro w kierunku nadwrażliwości pokarmowej IgG-zależnej pozwoli wskazać szkodzące pokarmy.

Czy na przewlekłe stany zapalne pomaga odpowiednia dieta? Jak powinna wyglądać?



Bardzo często przewlekły stan zapalny pojawia się w organizmie na skutek ciągłego pobudzania układu immunologicznego przez alergeny pokarmowe. Właściwa interpretacja przez lekarza lub dietetyka wyników badań, które pokazują stan mikroflory jelit oraz testów na alergię IgG-zależną, powinna zakończyć się wdrożeniem zindywidualizowanej diety oraz włączeniem odpowiedniej probiotykoterapii, które mają za zadanie uszczelnić jelito i wyeliminować stan zapalny. Nie powinno się na własną rękę rezygnować z określonych pokarmów, na pewno nie można też działać metodą prób i błędów, sprawdzając samemu co nam szkodzi. Takie doświadczalne działanie będzie miało negatywny wpływ na nasze zdrowie. To specjalista zaleca odpowiednio dobraną dietę eliminacyjną, wykluczając produkty, które wywołują niepożądane efekty. Powrót do prawidłowego środowiska w ekosystemie jelitowym jest kluczem do odzyskania zdrowia w organizmie, w tym także prawidłowej pracy układu odpornościowego oraz nerwowego.

Jaki jest związek przewlekłego stanu zapalnego z chorobami autoimmunologicznymi?



Za naszą odporność i sprawne działanie układu immunologicznego w dużej mierze odpowiadają jelita, które są nie tylko powierzchnią do trawienia i wchłaniania, ich mikroflora stanowi także barierę ochronną przed światem zewnętrznym. Niestety lekarze coraz częściej diagnozują choroby autoimmunologiczne, takie jak celiakia, choroba Hashimoto, choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelit. Przyczyną autoimmunologicznych problemów zdrowotnych mogą być całościowe zaburzenia mikroflory przewodu pokarmowego, ponieważ to ona stanowi istotny element bariery jelitowej. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu owej bariery stanowią podstawę rozwoju jelita przesiąkliwego, które uważane jest za czynnik spustowy chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.

