Czy biegunka jest niebezpieczna?

"Biegunka" - to słowo budzi lekki uśmiech na twarzach wielu z nas. Doświadczył jej prawie każdy, ale mało osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo może być niebezpieczna - szczególnie w czasie podróży, kiedy mamy ograniczony dostęp do leków i lekarzy. Przyczynami biegunki są wirusy, bakterie i pasożyty. W artykule "Jak rozpoznać niebezpieczną biegunkę?" znajdziesz wszystkie ważne informacje na temat biegunki, jej występowania i leczenia.

Biegunka podróżnych - jaka dieta?

Biegunka podróżnych bywa szczególnie uciążliwa. Załagodzić ten problem i jego późniejsze skutki pomoże odpowiednia dieta, a przede wszystkim nawodnienie organizmu. W artykule "Jaką stosować dietę podczas tzw. biegunki podróżnych?" przeczytasz o tym, co należy jeść w czasie biegunki, ile warto pić wody, czego unikać i co robić, gdy biegunka ustąpi. Czy alkohol ma wpływ na organizm w czasie biegunki? Kiedy biegunka staje się niebezpieczna?

Klątwa?

Biegunka jako klątwa rzucona przez Montezuma II na zwiedzających azteckie zabytki? A może klątwa faraonów? Wierzymy czy nie, biegunka może skutecznie uprzykrzyć wyjazd w dalekie kraje. Na szczęście łatwo jej uniknąć - w wielu przypadkach wystarczy po prostu nie pić brudnej wody niewiadomego pochodzenia, nie używać jej do mycia zębów ani twarzy. O tym, co mimo tego powinno znaleźć się w plecaku podróżnika na wypadek wystąpienia biegunki, przeczytasz w poniższym artykule.

Biegunka + dziecko + podróż = katastrofa

Dzieci, tak jak dorośli, są narażeni na biegunkę zarówno w domu, jak i w podróży. U dziecka biegunka jest o tyle częstszym zjawiskiem, że dzieci lubią poznawać świat poprzez dotykanie i smakowanie tego, co dorosłego człowieka raczej nie zachęca do bliższego kontaktu (np. woda z kałuży). Czy biegunka u dziecka w trakcie wakacji oznacza katastrofę? Nie, jeśli potrafimy jej przeciwdziałać i wiemy co robić, by skutecznie ulżyć maluchowi.

Tropiki

Biegunka w domu to nieduży problem. Biegunka w kraju tropikalnym, gdy nie mamy dostępu do opieki lekarskiej, a leki z apteczki nie wystarczają, to już problem poważny. W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje dotyczące niepokojących objawów, które mogą się pojawić w czasie trwania biegunki. Jeśli zauważysz je u siebie lub swojego bliskiego (w tym dziecka!), niezwłocznie szukaj pomocy lekarskiej.

