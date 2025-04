Nie lekceważ braku zębów! To nic, że czasami ubytki widać dopiero przy uśmiechu od ucha do ucha. Ubytki po zębach trzeba odbudować. I to jak najszybciej!

Nie tylko dlatego, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do nowoczesnej stomatologii, czarne jamy w buzi to po prostu straszny obciach. A gdy brakuje ich kilka może dochodzić do nieprawidłowego obciążenia mięśni twarzy i deformacji jej owalu. Po kilku latach chodzenia z takimi brakami możesz wyglądać jak własna babcia.

Brak zębów to przede wszystkim defekt, który może odbić się na zdrowiu.

Po co nam zęby?

Konsekwencje braku zębów to przede wszystkim:

upośledzenie rozdrabniania pokarmów

Proces trawienia rozpoczyna się bowiem już w jamie ustnej. Brak zębów sprawia, że nie gryziemy tak, jak trzeba. Większe niż przy pełnym uzębieniu kawałki jedzenia trafiają do przewodu pokarmowego, który musi wydatkować większą pracę przy ich trawieniu i nie zawsze daje sobie radę. Brak zęba powoduje więc także problemy z żołądkiem.

deformacja zgryzu

Układ stomatologiczny, w skład którego wchodzą kości, stawy i mięśnie jest bowiem układem dynamicznym. Gdy powstaje ubytek, pozostałe zęby przesuwają się w kierunku wolnej przestrzeni, przekrzywiają i pochylają.

Braki zębów sprawiają, że na pozostałe spada ekstra robota. Obciążone są zatem bardziej niż dotychczas i szybciej się niszczą.

Nieprawidłowe ustawienie zębów może powodować zmiany zwyrodnieniowe w stawach skroniowo-żuchwowych.

Co mamy do wyboru?

Decyzję o uzupełnieniu dziury po zębie warto zrobić jeszcze przed tym, nim doszło do usunięcia chorego zęba. Już wtedy dentysta może zaplanować, jak uzupełni dany ubytek.

Czym wypełnić lukę po ekstrakcji zęba?

Możliwości jest kilka. Ogólnie można powiedzieć, że wybór zależy przede wszystkim od liczby braków w uzębieniu, stanu pozostałych zębów, a także zasobności portfela.

Do wyboru mamy bowiem kilka metod:

most

implant

w ostateczności proteza ruchoma lub stała

Tu skupimy się na dwóch pierwszych, które stosuje się wymiennie w przypadku braku jednego lub kilku zębów.

Poza tym implanty to zdecydowanie najlepsza metoda. Jeśli więc masz braki, nie ma się nad czym zastanawiać.

Powód?

Zalety i wady mostu protetycznego

Most protetyczny to stała proteza uzupełniająca brak jednego lub kilku zębów. Zbudowana jest z kilku złączonych ze sobą koron mocowanych na filarach, którymi są własne zęby (albo implanty) sąsiadujące z luką. Słowem: w miejscu ubytku, a więc jakby w przęśle mostu zawieszona zostaje korona tuż nad dziąsłem. Korona połączona jest z obu stron zębami filarowymi.

Założenie mostu tradycyjnego, np. z porcelany jest możliwe, gdy zęby, które mają spełniać rolę filarów, są w dobrym stanie.

Most ma wprawdzie swoje zalety:

można go świetnie dopasować do pozostałych zębów

znakomicie sprawdza się przy rozdrabnianiu pokarmów

jest trwały

Trwałość zależy od tego, jak szczelnie uda się dopasować tkanki. Dzięki wykorzystaniu mikroskopu możliwe jest niezwykle precyzyjne dopasowanie tkanek.

Jednak ma także swoje wady:

założenie mostu wymaga najczęściej naruszenia struktury zębów z nim sąsiadujących

W niektórych przypadkach można założyć tzw. most adhezyjny – na włóknie szklanym, który nie wymaga szlifowania zębów. Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe przy pojedynczych brakach

Co gorsza, zęby filarowe muszą być zdrowe zęby. Jeśli więc nie było w nich próchnicy, trzeba oszlifować zupełnie zdrowe zęby. Jeśli zaś lekarz stwierdzi próchnicę lub inną chorobę, np. dziąseł lub zęby wymagają leczenia kanałowego, najpierw musi je wyleczyć. Jednak leczone, a przez to osłabione zęby mogą nie być już tak mocnymi i trwałymi filarami dla mostu jak te zupełnie zdrowe.

po pewnym czasie trzeba je wymieniać

Zalety i wady implantów zębowych



Z kolei implant zębowy to sztuczny korzeń, na którym odbudowuje się utracony ząb. Składa się z tytanowej śrubki wkręconej w kość szczęki oraz nakładki wykonanej z kompozytu.

Implant można wszczepić albo od razu po ekstrakcji albo kilka miesięcy po niej. Warto zrobić to jak najszybciej, dlatego, że po wyrwaniu zęba kość, w której był osadzony, zwyczajnie zanika. Jeśli zaniknie, nie będzie w co wkręcić implant i trzeba odtwarzać kość, co jest już bardzo trudnym i kosztownym procesem.

Implant ma mnóstwo zalet:

zakłada się go wyłącznie w miejscu ubytku, co oznacza, że nie trzeba naruszać sąsiadujących zębów

można w ten sposób uzupełniać wiele zębów w bardzo różnych miejscach szczęki

Implanty są po prostu niezastąpione, jeśli musimy uzupełnić brak więcej niż trzech zębów.

Jest nie od odróżnienia od pozostałych.

Dzięki stałemu naciskowi podczas gryzienia implant zapobiega zanikowi kości w miejscu ubytku.

nie zdarza się, by organizm odrzucił wkręt zrobiony z tytanu

Jedyną wadą implantów jest więc jedynie ich cena. Podobnie zresztą jak cena wybielania zębów. Ale i tu po podliczeniu pełnych kosztów usługi sprawa nie jest tak oczywista.

Cena mostu zależy od liczby elementów (np. most uzupełniający brak jednego zęba to most trzypunktowy - dwa punkty stanowią korony na zębach filarowych, trzeci punkt – korona uzupełniająca ubytek) oraz rodzaju użytych materiałów (porcelana, materiał ceramiczny czy kompozyt). Np. most porcelanowy to koszt 1500 zł za jeden punkt, a minimum to 3 punkty. Do tego dochodzi jeszcze wyleczenie zębów, które będą filarami.

Natomiast jeden implant (bez odtwarzania kości) to ok. 3 tys. zł. Różnicę widać dopiero przy uzupełnianiu kilku zębów. Most na 3 zęby, czyli 5 punktów będzie bowiem kosztował ok. 6 tysięcy, a implanty na zęby - już 9 tysięcy.

