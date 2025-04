Tawny Dzierzek to 29-latka, która zachwyca urodą. Nie zawsze jednak wyglądała tak, jak teraz – 3 lata temu opublikowała na Facebooku drastyczne zdjęcie dokumentujące jej walkę z groźną chorobą: rakiem skóry. Wtedy jej twarz prezentowała się zupełnie inaczej…

„Tak wygląda leczenie raka skóry”

Historia Tawny jest warta opowiedzenia z dwóch powodów: po pierwsze jako przestroga, a po drugie – nadzieja dla innych chorych osób. W 2015 roku kobieta zamieściła w mediach społecznościowych selfie pokazujące, jak wygląda jej twarz w trakcie leczenia raka skóry.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy iść na solarium albo wylegiwać się na słońcu, służę radą! Tak wygląda leczenie raka skóry – napisała pod zdjęciem.

Tawny przestrzegała w swoim wpisie, by zawsze smarować się kremem z filtrem i zrezygnować z solariów – w innym przypadku grozi nam to, co jej. Zachęcała też, by badać wszystkie niepokojące znamiona na skórze, ponieważ każde z nich może być rakotwórcze.

O wpisie kobiety zrobiło się głośno: pisały o nim media internetowe i tradycyjne, ludzie rozsyłali sobie jej zdjęcie i komentowali je na Facebooku. Cel został osiągnięty: dzięki Tawny wzrosła świadomość na temat tego nowotworu. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Preventive Medicine post Tawny sprawił, że ilość zapytań w Google dotyczących raka skóry wzrosła aż o 162%!

O walce Tawny z rakiem skóry i o tym, jak to się stało, że zachorowała, dowiedzie się z naszej galerii. Tam też publikujemy fotografie kobiety z czasów, gdy walczyła z nowotworem. Uwaga, są drastyczne!

Jak rozpoznać raka skóry?