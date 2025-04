Czas na relaks

Dzisiejsze tempo życia, praca, pośpiech, stres, brak czasu na relaks i wypoczynek oraz niewłaściwe odżywianie to czynniki niesprzyjające ciąży. Dlatego, gdy już masz pewność, że jesteś w odmiennym stanie, zrób wszystko, aby zapewnić sobie i przyszłemu dziecku jak najlepsze, wręcz komfortowe warunki donoszenia ciąży. Wysypiaj się, odpoczywaj i właściwie odżywiaj. Zażywaj dużo spacerów na świeżym powietrzu, jednak unikaj nadmiernego przebywania bezpośrednio w słońcu, zwłaszcza w godzinach południowych. Natomiast delikatne kąpiele słoneczne w cieniu drzew są jak najbardziej wskazane.

Stres – Twój wróg!

Unikaj sytuacji stresujących, gdyż mogą prowadzić do poronienia czy wcześniejszego porodu. Nienarodzone jeszcze dziecko odbiera wszystkie Twoje stany emocjonalne. Wyczuwa każde zdenerwowanie, dlatego tak ważne jest, abyś jak najwięcej się uśmiechała. Od czasu do czasu zaplanuj wypad do kina na film komediowy wspólnie ze swoim mężem czy partnerem, bo śmiech to zdrowie. W chwilach trudnych powiedz sobie głośno: „jutro też będzie słońce”, i odrzuć wszelkie zmartwienia i troski. To naprawdę pomaga. Działa jak magia, wycisza wewnętrznie. Wszystko dla dobra dziecka, które swoim słodkim uśmiechem wynagrodzi Ci niedogodności i trudy związane z ciążą. Zobaczysz, że warto było! Jeżeli będziesz radosna i pogodna, Twój maluch odziedziczy to po Tobie. Nie ma nic piękniejszego i wspanialszego niż okres macierzyństwa.

Pozwól się wyręczać w obowiązkach domowych

Jednak w przypływie radości nie wpadnij czasem na genialny pomysł, aby wysprzątać i przewrócić cały dom do góry nogami. Generalne porządki: mycie okien, przestawianie mebli, odkurzanie, zostaw kochanemu mężczyźnie.

Noszenie przez Ciebie ciężkich toreb z zakupami jest zabronione!

Poproś o to swojego męża czy partnera. Mężczyzna ma więcej sił i energii. Poza tym powinien być świadomy, że robi to wszystko dla swojej ukochanej, bliskiej mu osoby, a Ty musisz być piękna i zadbana, zdrowa i uśmiechnięta, bo chcesz urodzić piękne i zdrowe dziecko, którego on jest ojcem! Czy to nie wystarczający powód? Uwierz mi – Twój mężczyzna odkurzy lepiej od Ciebie, umyje okna może nie tak dokładnie jak Ty, ale to nieistotne. Najważniejsze, że chce pomagać i wyręczać Cię w tych obowiązkach. Wycałuj go czule w podziękowaniu. On to doceni. Ściąganie i wieszanie firanek też zostaw mężowi. Pozornie łatwa czynność jest bardzo niebezpieczna dla Ciebie, gdyż możesz przedwcześnie poronić czy urodzić! Lepiej zaplanować we dwoje romantyczny spacer połączony z kolacją przy świecach. To najlepszy relaks dla przyszłej mamy.

Być może wiele kobiet uzna, że przesadzam, i powie, że ciąża to nie jest choroba. Zgadzam się z tym, jednak należy się oszczędzać, tym bardziej że dzisiejsze pokolenie młodych kobiet ma problemy z donoszeniem ciąży.

Fragment pochodzi z książki „Zdrowe odżywianie i higiena kobiety ciężarnej” Grażyny Tuchmacher (Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.