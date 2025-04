Wprost do płuc palacza – strumień główny



Dym tytoniowy, który wytwarza się podczas palenia i który jest wdychany przez palacza, składa się z frakcji gazowej (mieszaniny gazów) oraz frakcji cząsteczkowej (kondensatu cząstek ciał smolistych i nikotyny). Faza gazowa stanowi większość (ok. 90%) całkowitej masy dymu tytoniowego, a pozostała część to frakcja cząsteczkowa.

Faza gazowa składa się z azotu, dwutlenku węgla, tlenu, tlenku węgla, lotnych węglowodorów, formaldehydu, akroleiny, nitrozami oraz tlenków azotu i amoniaku. Jeśli chodzi natomiast o fazę cząsteczkową, to po usunięciu z niej nikotyny i wody, pozostaje tar, czyli ciała smołowate. Tar jest brązową, lepką substancja osadową. Jest ona mieszaniną wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W ciałach smołowatych znajdują się również pierwiastki radioaktywne (np. polon), substancje utleniające oraz związki drażniące (formaldehyd, akroleina).

Palenie bierne – strumień boczny



Oprócz dymu, który bezpośrednio wdycha palacz, wytwarza się również dym z końca papierosa. Skład tego dymu może się nieco różnić od składu dymu ze strumienia głównego, przede wszystkim z tego powodu, że miesza się on z powietrzem. Szkodliwe dla ludzkiego organizmu są również związki zapachowe zawarte w papierosach.

Producenci w trosce o zdrowie palaczy?



Producenci tytoniu przez cały czas podejmują nowe działania, które mają na celu obniżenie zawartości toksycznych związków w papierosach. Nie jest to proste, jeśli chcą jednocześnie zachować ich smak i zapach. Mimo to udało się dokonać kilku zmian, m.in. w materiale genetycznym uprawianego tytoniu, technologii produkcji, sposobie przechowywania liści, użyciu nawozów. Przez wiele lat zmieniał się również wygląd papierosów, ich długość, wydajność filtracji, porowatość papieru oraz boczna wentylacja.