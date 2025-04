Spis treści:

Światło niebieskie, nazywane także światłem widzialnym o wysokiej energii, to rodzaj światła emitowanego zarówno przez słońce, jak i przez energooszczędne oświetlenie oraz wszelkiego rodzaju urządzenia cyfrowe i wyświetlacze: smartfony, GPS-y, tablety i monitory LCD/LED, telewizory, komputery czy laptopy.

Choć światło niebieskie samo w sobie jest zjawiskiem naturalnym (jest obecne w świetle dziennym i utrzymuje nas w stanie czuwania), to długotrwała ekspozycja na jego działanie może powodować zmęczenie oczu oraz zaburzać rytm dobowy.

Wpływ światła niebieskiego na narząd wzroku jest wciąż przedmiotem intensywnych badań. Jak wiadomo ekspozycja na światło ultrafioletowe jest szkodliwa dla wzroku. Ekspozycja na światło niebieskie, szczególnie w nadmiarze, również nie służy naszym oczom.

Wymagane są dodatkowe badania, które potwierdzą stopień i istotność uszkodzeń wzroku z tym związanych, jednak już teraz warto przeciwdziałać możliwym powikłaniom.

Wiele osób uważa, że nadmierna ekspozycja na niebieskie światło może powodować obumieranie komórek siatkówki i być przyczyną zmian zwyrodnieniowych plamki żółtej u osób w zaawansowanym wieku (AMD). Podczas wczesnych badań tego zjawiska prowadzonych przez zespół Ham, Ruffolo, Mueller oraz Guerry (w 1980 r.), u małp rezusów poddanych działaniu niebieskiego światła o wysokiej intensywności stwierdzono zmiany nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE) spowodowane tą ekspozycją. Ponieważ melanina, będąca powszechnym pigmentem będącym składnikiem nabłonka barwnikowego siatkówki, silnie absorbuje światło niebieskie, istnieją powody do obaw o szkodliwość niebieskiego światła dla siatkówki naszego oka.

Niebieskie światło sprawia, że wiele osób podczas pracy z urządzeniami cyfrowymi skarży się na zmęczenie wzroku, bóle głowy czy nieostre widzenie. Jest ono również odpowiedzialne za nieprzyjemne uczucie suchości, pieczenia oczu, a także za ich łzawienie.

Niebieskie światło to też sygnał dla mózgu, informujący, że trwa dzień – a zatem czas aktywności. Zaburza ono wydzielanie melatoniny - hormonu prowadzącego do zaśnięcia i regenerującego snu. Melatonina obniża ciśnienie krwi, poziom glukozy i temperaturę ciała, czyli czynniki związane ze spokojnym snem.

To dlatego surfowanie po sieci tuż przed snem, film na laptopie czy partyjka ulubionej gry na konsoli to prosta droga do zaburzeń rytmu dobowego i cyklu biologicznego, problemów z oczami czy też bezsenności, a w ciągu dnia trudności w koncentracji.

Aby zapobiec niekorzystnemu wpływowi światła niebieskiego na nasze zdrowie, warto przeanalizować jak wygląda nasze otoczenie – jakie oświetlenie wykorzystujemy, ile czasu spędzamy przed ekranami i możliwie ograniczyć ekspozycję na światło emitowane przez te urządzenia, czy żarówki.

Rozwiązanie to dla statystycznego przedstawiciela cywilizacji zachodniej jest prawie niewykonalne. Co więcej, znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że dalszy rozwój nowych technologii sprawi, iż z urządzeń cyfrowych będziemy korzystać jeszcze częściej i jeszcze dłużej.

Niebieskiego światła nie możemy wyeliminować, ale możemy ograniczać jego szkodliwe działanie. Z pomocą przychodzą nam okulary, a ściślej mówiąc soczewki okularowe ze specjalną powłoką antyrefleksyjną BlueControl, która neutralizuje nadmiar niebieskiego światła, zapobiegając w ten sposób zmęczeniu i podrażnieniu oczu i zwiększając komfort korzystania z urządzeń cyfrowych. – tłumaczy Szymon Grygierczyk, ekspert firmy Hoya Lens Poland.

Okulary chroniące przed niebieskim światłem powinny nosić również osoby, które nie stosują korekcji wzroku.

Bez względu na to, czy ktoś ma wadę wzroku czy nie, do pracy przy komputerze powinien używać okularów z odpowiednią powłoką antyrefleksyjną, której zadaniem jest ochrona wzroku przed działaniem fal niebieskich – mówi Szymon Grygierczyk z Hoya Lens Poland.

Wprowadzając kilka zmian i nowych nawyków, możemy zapobiegać nadmiernej ekspozycji naszych oczu na światło niebieskie::

W tym celu warto sprawdzić przede wszystkim ustawienia jasności monitora, obniżając temperaturę barwową wyświetlanego obrazu i dostosowując go do warunków oświetleniowych, panujących w pomieszczeniu.

wyświetlanego obrazu i dostosowując go do warunków oświetleniowych, panujących w pomieszczeniu. Dobrym pomysłem jest również inwestycja w specjalne filtry na ekrany LCD , ograniczające przenikanie niebieskiego światła.

, ograniczające przenikanie niebieskiego światła. Zastosować aplikacje na telefony komórkowe, które automatycznie przyciemniają wyświetlacz i ograniczają emisję niebieskiego światła.

na telefony komórkowe, które automatycznie przyciemniają wyświetlacz i ograniczają emisję niebieskiego światła. Na kilka godzin przed snem powinniśmy powstrzymać się od przeglądania tabletu czy smartfona . To pozwoli nam na pełną regenerację organizmy i relaks dla naszych oczu.

. To pozwoli nam na pełną regenerację organizmy i relaks dla naszych oczu. Do zachowania prawidłowej kondycji wzroku potrzebne są regularne badania profilaktyczne, kontrola wzroku oraz odpowiednia higiena pracy i snu.

Ochrona wzroku przed niebieskim światłem, szkodliwym promieniowaniem UV, badania profilaktyczne oraz odpowiednia higiena pracy i snu pozwolą nam długo cieszyć się zdrowym wzrokiem.

Materiały prasowe www.hoya.pl

