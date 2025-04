Ten problem dotyczy co drugiej kobiety. Najczęściej zdarza się u młodych dziewcząt (tzw. pierwotne bolesne miesiączkowanie), u których trwa jakiś czas i znika zwykle po urodzeniu pierwszego dziecka.

Jednak bywa też tak, że pojawia się nagle, po dotąd prawidłowych bezbolesnych cyklach (tzw. wtórne bolesne miesiączkowanie). Wtedy zawsze wymaga pilnego kontaktu z ginekologiem, jego przyczyną może być bowiem jakieś schorzenie ginekologiczne (polipy jajników, mięśniaki macicy, torbiele, endometrioza, stany zapalne).

Cechą wspólną w obydwu tych sytuacjach jest ból skurczowy (na przemian nasila się i zmniejsza), pojawiający się na krótko przed krwawieniem lub razem z nim. Jest umiejscowiony w podbrzuszu, ale promieniuje czasem także do pleców lub ud. Bywa, że towarzyszą mu także nudności lub wymioty. Może to trwać tylko kilka godzin, ale bywa, że rozciąga się nawet na kilka dni. Zdarza się, że ból jest naprawdę silny i wielu kobietom nie udaje się przetrwać tego okresu bez leków.

Nasza rada: Taki problem zwykle występuje w pierwszych dwóch dniach krwawienia. Jeżeli jednak pojawia się on już na kilka dni przed okresem i występuje również po jego zakończeniu, należy skonsultować to z lekarzem. Zdarza się też, że ból odczuwany jest tylko

w trakcie jednego cyklu. Może to świadczyć np. o zapaleniu i także wymaga wizyty u specjalisty.

Ból w trakcie okresu - Przyczyny

Ból w trakcie miesiączki wynika z kurczenia się i rozkurczania macicy, która jest mięśniem. Odpowiadają za to prostaglandyny - substancje, pobudzające skurcze mięśni gładkich i tkanek naczyń krwionośnych. Ich wysokie stężenie (zwłaszcza

w pierwszych dniach miesiączki) sprawia, że skurcze mogą być naprawdę bardzo silne.

Nasza rada: Produkcję prostaglandyn hamują leki z ibuprofenem. Trzeba jednak zacząć brać je już na 2-3 dni przed spodziewaną miesiączką (3 razy dziennie po jednej tabletce).

Ból w trakcie okresu - leczenie

Poniżej podajemy kilka najskuteczniejszych sposobów na łagodzenie bólu podczas menstruacji.

Tabletki przeciwbólowe. Możesz przyjmować środki zawierające ibuprofen, naproksen, diklofenak lub paracetamol. Powinny wystarczyć 1-2 tabletki dziennie. Uwaga! Nie wolno zwiększać ilości leków, by nie przekroczyć dopuszczalnej dawki dziennej danej substancji (podana jest zawsze na ulotce preparatu). Jeśli tabletki nie przynoszą ulgi, albo ich działanie trwa krótko, można spróbować dołączyć sposoby podane niżej.

Leki rozkurczowe (No-spa, Buscopan). Mają mniejsze działanie przeciwbólowe, ale za to łagodzą skurcze macicy. Można je przyjmować przez kilka dni, najlepiej na zmianę z tabletkami przeciwbólowymi.

Zioła. Zmniejszają dolegliwości przy długotrwałym stosowaniu (przepis na mieszankę ziołową o działaniu rozkurczowym znajdziesz w ramce „Czytelniczka radzi”). Jednak przed taką kuracją wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Okłady. Najlepsze są ciepłe, ale nie gorące (mogą nasilać krwawienie). Termofor kładzie się na dole brzucha na co najmniej kwadrans, ale lepiej dłużej. W tym czasie warto się postarać o spokój, by móc się odprężyć, co także sprzyja złagodzeniu dolegliwości.

Masaż akupresurowy. Trzeba uciskać rytmicznie kciukami punkty znajdujące się na plecach na wysokości talii, w odległości 2 palców od linii środkowej kręgosłupa. Warto robić to w każdej wolnej chwili, im częściej, tym lepiej.

Nasza rada: Jeśli możesz pozwolić sobie na zwolnienie tempa w tych dniach, zrób to. Nie oznacza to jednak całkowitej bezczynności, bo łagodna aktywność fizyczna jest korzystna.

Ból w trakcie okresu - Wypróbuj jogę

Ruch może pozytywnie wpłynąć na obniżone w tym okresie samopoczucie (pod jego wpływem wydzielają się „hormony szczęścia” - endorfiny). Warto tylko pamiętać o tym, że niewskazane są wszystkie ćwiczenia wysiłkowe, ściskające i napinające mięśnie brzucha. Dobrym rozwiązaniem jest joga, która odpowiednio zmodyfikowana pozwala kobietom nie tylko utrzymać aktywny tryb życia, ale również złagodzi dolegliwości.

Specjalistka od aktywności fizycznej kampanii „ellen – Intymnie o równowadze”, Julia Butrym-Południewska (właścicielka szkoły „Jogarytm”) przygotowała zestaw czterech ćwiczeń dostosowanych do potrzeb kobiecego ciała podczas menstruacji. Nie tylko zniejszają one ból miesiączkowy, ale mogą także pomóc w przypadku nadmiernych krwawień, przedłużających się plamień, wzdęć, zatrzymywania wody w organizmie i nawet… huśtawki emocjonalnej.

Konsultacja: dr n.med. Grzegorz Południewski, ginekolog, ekspert kampanii „ellen – Intymnie o równowadze”