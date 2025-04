„Kości mogą ulec złamaniu, mięśnie zanikowi, gruczoły mogą próżnować, nawet mózg może zapaść w sen nie powodując bezpośredniego zagrożenia życia. Jeśli jednak nerki zawiodą, to nie przeżyją ani kości, ani mięśnie, gruczoły ani mózg.”, czytamy na stronie Światowego Dnia Nerek cytat prof. Homera Smitha.Tegoroczna akcja ma na celu uświadamianie społeczeństwa o związku między zdrowiem nerek a zdrowiem serca. Dysfunkcje nerek w wielkim stopniu zwiększają ryzyko chorób serca, dlatego tak ważne zadbanie o zdrowie nerek. Hasło w tym roku brzmi: „Chroń nerki – ocal swoje serce!”.W przeciągu 5 lat liczba chorych na schyłkową niewydolność nerek podwoiła się. Dializoterapia, czyli leczenie nerkozastępcze, należy do jednej z najdroższych metod. Badania nad zdrowiem nerek Polaków są niepokojące – nie mamy wiedzy na temat istoty problemu. Profilaktyka schorzeń nerek powinna iść w parze z szybką diagnostyką. Jest to możliwe dzięki Programowi Wczesnego Wykrywania Przewlekłych Chorób Nerek. Pacjenci z podejrzeniem upośledzenia funkcji nerek kierowani są na konsultacje do poradni nefrologicznych, prócz tego funkcjonuje tzw. szybka ścieżka – dodatkowe godziny pracy poradni, przeznaczone na konsultacje.Źródło: www.swiatowydziennerek.pl /am

