fot. Fotolia

Reklama

Czyść przestrzenie między zębami



Podstawą dbania o zęby jest codzienna higiena jamy ustnej, której warto poświęcić kilka minut więcej, by cieszyć się naturalnym, lśniącym uśmiechem.

– Pacjenci często zapominają, że umycie zębów nie może opierać się wyłącznie na kilku ruchach szczoteczką. Proces pielęgnacji to także oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych oraz płukanie jamy ustnej płynem – tłumaczy dr hab. n. med. Piotr Fudalej, University of Bern.

Dlaczego należy czyścić przestrzenie między zębami? To tam najczęściej gromadzą się resztki pokarmów powodujące rozwój infekcji. Warto wiedzieć, że w miejscach, które ciężko wyczyścić, najczęściej pojawia się próchnica. Tam należy również doszukiwać się powodów nieprzyjemnego oddechu.

Jak czyścić przestrzenie międzyzębowe?



Do tego celu warto wykorzystać szczoteczki interdentalne. Sprawdzają się one dużo lepiej niż tradycyjna nić czy wykałaczki.

– Szczoteczki międzyzębowe, zwane też interdentalnymi, są mało popularne. W głównej mierze używają ich pacjenci, którzy noszą aparaty ortodontyczne. Jednak każdy, kto chce należycie dbać o swoje zęby, powinien się w nią wyposażyć – radzi dr hab. n. med. Piotr Fudalej.

Jak używać szczoteczki interdentalnej?



Szczoteczka interdentalna – dzięki małej główce – dociera do wszystkich przestrzeni i zakamarków aparatu ortodontycznego.

Stale zalegający osad w przestrzeniach międzyzębowych jest powodem wielu schorzeń. Aby dokładnie oczyścić te miejsca, trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Szczególnie na początku pielęgnacja może sprawiać nam kłopot. Po kilku próbach wprawimy się na tyle, by dokładnie i sprawnie myć trudno dostępne okolice.

Czubek szczoteczki przykładamy prostopadle do linii zębów i wsuwamy osad. Delikatnymi ruchami obrotowymi czyścimy zęby, a gdy główka znajdzie się na drugiej stronie, staramy się wykonać kilka szczotkujących ruchów.

Nie należy jednak robić nic na siłę. W przypadku bólu czy trudności cofnijmy się do początku. Może się także okazać, że dobrany rozmiar szczoteczki jest nieodpowiedni (o tym w dalszej części artykułu). Pamiętajmy także o systematycznej wymianie szczoteczki.

Zobacz też: Co wybrać: szczoteczkę tradycyjną czy elektryczną?

Czego szukać, jak wybrać?



Tak samo jak w przypadku tradycyjnych, na rynku istnieje cała gama szczoteczek międzyzębowych. Głównym wyróżnikiem jest grubość drucika i długość włosia. Możemy przebierać wśród różnych rozmiarów, które zazwyczaj określone są kolorami. Dzięki temu z łatwością znajdziemy odpowiedni.

– Dobór wielkości powinien być wcześniej przedyskutowany z lekarzem, bowiem kształt zębów jest sprawą indywidualną. Niedopasowana szczoteczka może nie spełniać swojej roli lub ranić nasze dziąsła – dodaje dr hab. n. med. Piotr Fudalej.

Może się zdarzyć, że będziemy musieli zakupić dwa rodzaje szczoteczek – większą (do czyszczenia zębów przednich) i mniejszą (do czyszczenia zębów bocznych). Nie trzeba się jednak obawiać o koszty, ponieważ ich ceny wahają się w okolicach 20 zł za 5-8 sztuk.

Reklama

Nić a szczoteczka



Mało popularna szczoteczka interdentalna ma swojego sprzymierzeńca w czyszczeniu przestrzeni pomiędzy zębami. Powszechnie znanym i stosowanym do tego celu narzędziem jest nić dentystyczna. Oba akcesoria mają za zadanie wyczyścić jamę ustną i usunąć płytkę bakteryjną. Co w takim razie wybrać?

W przypadku nici możemy zabrać się za oczyszczanie ciasnych przestrzeni. Doskonale sprawdzi się przy przednich zębach, nieco bardziej problematyczne może być mycie tych osadzonych z tyłu. Co więcej, może nie dotrzeć do niektórych zagłębień.

Szczoteczek zaś powinniśmy używać do większych przestrzeni. Charakterystyczne jest ich elastyczne i delikatne włosie. Z ich pomocą starannie wyczyścimy miejsca, które niegdyś stanowiły źródło kłopotów z uzębieniem.

Zobacz też: Jak często trzeba wymieniać szczoteczkę do zębów?

Źródło: materiały prasowe Social Medica/mn