Leczenie kryształami – jak pisze autorka – to łagodny i nieinwazyjny sposób na przywrócenie równowagi w organizmie. Metoda ta ma swoje korzenie w starożytności, lecz mimo stosowania jej od tysiącleci, wciąż pozostaje tajemnicą.

Na czym polega leczenie kryształami? Jej podstawy są podobne do ziołolecznictwa czy homeopatii. W ziołolecznictwie używa się ziół podobnych do poszczególnych organów ciała lub o podobnych do nich statusie. Natomiast w homeopatii stosuje się podawanie w małych dawkach substancji, która wywołała objawy, gdy została podana w dużej ilości. Podobnie jest z kryształami, które leczą poprzez swój wygląd lub homeopatyczny sposób. Przykład? Jedna szczególna odmiana magnezytu wygląda dokładnie tak jak mózg i jest stosowana w leczeniu migreny i epilepsji.

W książce „Uzdrawiające kryształy” autorka szczegółowo opisała na jakie cechy kryształów należy zwracać uwagę (tj. jakie znaczenie ma ich kolor, skład czy unikalne wibracje); w jaki sposób oczyszczać i skupiać moc kryształów; w jaki sposób przygotować lekarstwo z kryształów, a także jak je przechowywać i butelkować. Judy Hall opisała również znaczenie czakr w organizmie ludzkim, przypisała je do konkretnych dolegliwości oraz opisała, w jaki sposób za pomocą kryształów można przywrócić równowagę i zdrowie.

„Uzdrawiające kryształy” zawierają również listę objawów i dolegliwości wraz z listą kryształów, które można stosować w ich leczeniu. Autorka podkreśla, że wybór kamienia zależy od indywidualnych preferencji. Czym się kierować wyborze właściwego kamienia? Judy Hall radzi: „możesz wykryć właściwy kamień pozwalając własnym palcom instynktownie wybrać ten odpowiedni – między dłonią a kamieniem powinno iskrzyć”.

Książka Judy Hall to z pewnością interesująca pozycja dla osób, które szukają wiedzy na temat leczenia kryształami.

