Czy to będzie przyszłość medycyny? Technologia w tej dziedzinie zaszła już tak daleko, że być może wkrótce będziemy mogli wyświetlać choroby i dolegliwości pacjenta jak na dłoni. Dosłownie.

Elektroniczny pomocnik pacjenta



Profesorowi Takao Someya wraz z naukowcami z Uniwersytetu Tokijskiego udało się stworzyć prototyp nietypowego wyświetlacza przylegającego do skóry. Jest on niezwykle cienki i elastyczny (można go rozciągnąć nawet o 45%!), a dzięki pobieraniu danych ze zintegrowanego czujnika może w czasie rzeczywistym pokazywać parametry życiowe osoby, do której dłoni został uprzednio przyczepiony. Informacje te urządzenie przesyła także do chmury lub wprost do umówionego lekarza.

Wynalazek składa się z kilkuset mikrodiod LED i elastycznych przewodów. Przylega dokładnie do ciała i poddaje się jego ruchom. Można go nosić przez tydzień bez obaw, że wywoła jakikolwiek problem zdrowotny.

Wyświetlacz jest w stanie zbadać różne parametry pacjenta: jego temperaturę, ciśnienie oraz EKG.

Dla kogo urządzenie będzie przydatne? Tak naprawdę dla każdego, chociaż najwięcej korzyści przyniesie on starszym oraz niepełnosprawnym pacjentom – dzięki wyświetlaczowi nie będą oni musieli wychodzić z domu ani kupować drogiego sprzętu medycznego do EKG.

Nie tylko w służbie zdrowiu

Co ciekawe, za pomocą urządzenia będzie można także wysyłać wiadomości i emotikony. To prawdziwa rewolucja, którą tak tłumaczy twórca projektu, profesor Takao Someya:

Kiedy otrzymujesz wiadomość wysłaną bezpośrednio na twoją rękę, czujesz emocjonalną bliskość z nadawcą. Myślę, że dziadek, który otrzyma słowa „Kocham Cię” od swojego wnuka, będzie w stanie poczuć ciepło tego przekazu.

To oznacza także, że na e-skórę lekarz będzie mógł wysłać wiadomość do pacjenta i przypomnieć mu na przykład, by nie zapomniał zażyć leków. Wow!

