Do zadławienia dochodzi wtedy, gdy mały przedmiot albo kawałek jedzenia, zamiast do żołądka, trafia do dróg oddechowych. To niebezpieczne, bo ciało obce może uniemożliwić dziecku oddychanie. Dlatego gdy maluch nagle zaczyna kaszleć i ma trudności ze złapaniem powietrza, trzeba działać szybko,

bo liczy się każda sekunda.

Pierwsza pomoc u niemowlaka:

Ułóż dziecko na brzuchu na swoich kolanach, głową skierowaną w dół. Pięć razy uderz między łopatki. Obróć malucha twarzą do góry i sprawdź, czy ciało obce wypadło. Jeśli nie, przyłóż dwa palce do dolnej części mostka (pośrodku klatki piersiowej, szerokość palca poniżej sutków) i kilka razy uciśnij w dół i ku głowie (raz na 3 sekundy). Jeśli blokada nie została usunięta, na przemian uderzaj w plecy i uciskaj mostek.

Pierwsza pomoc w przypadku starszaka?

Pochyl dziecko i pięć razy uderz mocno otwartą dłonią między łopatkami. Możesz także położyć malca w poprzek swoich kolan – będzie ci łatwiej uderzać. Jeśli to nie pomaga, obejmij tułów dziecka (przełóż ramiona pod jego pachami). Zwiń jedną dłoń w pięść, obejmij ją drugą dłonią i pięć razy mocno uciśnij nadbrzusze (kieruj nacisk do góry i do siebie) w połowie odległości między pępkiem a końcem mostka. Wykonuj na przemian pięć uderzeń między łopatkami i pięć uciśnięć nadbrzusza.

Warto wiedzieć!

Gdy niemowlę zaczyna sinieć, jak najszybciej wezwij karetkę pogotowia. Jeśli dziecko nie oddycha, przeprowadź resuscytację: – zacznij od 5 oddechów, a potem kontynuuj: 15 uciśnięć, 2 wdechy