Większość ludzi świadomie nie je żywności pokrytej pleśnią, lecz może nam się to zdarzyć przez przypadek. Czasami zastanawiamy się, czy produkt, z którego usuniemy pleśń, nadal nadaje się do spożycia. A jeśli już zdarzy się nam zjeść spleśniałe jedzenie, to czy grozi nam to zatruciem.

Pleśń to występujące powszechnie grzyby strzępkowe, rosnące z wielokomórkowych włókien określanych jako strzępki (inaczej niż drożdże, które są grzybami jednokomórkowymi). Pleśń występuje w żywności, glebie, wodzie, mieszkaniach, a ich zarodniki w powietrzu.

Jedzenie jest bardzo korzystnym środowiskiem dla rozwoju tych grzybów, ponieważ preferują one miejsca wilgotne, ciepłe i pochodzenia organicznego. Pleśń może rozwijać się właściwie na każdym produkcie spożywczym. Wtedy na owocach, pieczywie, serku czy dżemie dostrzegamy zielone, białe lub czarne plamki.

Może rozwinąć się nie tylko w twoim domu, ale także podczas uprawy, zbiorów, produkcji żywności albo jej przechowywania.

To zależy, ponieważ istnieją tysiące rodzajów pleśni o różnych cechach. Zjedzenie niektórych z nich może działać toksycznie i rakotwórczo. Na ogół przypadkowe spożycie spleśniałego produktu, np. chleba, w niewielkiej ilości, nie powoduje dolegliwości. Ale może się zdarzyć, że poczujesz się gorzej.

Po zjedzeniu pleśni mogą pojawić się np.: biegunka, nudności, duszność, podwyższona temperatura. W takich przypadkach trzeba zgłosić się do lekarza. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem grzybów mieliśmy kontakt i w jakiej ilości je spożyliśmy.

Niektóre produkty są celowo pokryte pleśnią. Zjedzenie sera rokfor czy camembert nie stanowi większego zagrożenia. Zawierają one najczęściej grzyby z rodzaju Penicillium, które są też wykorzystywane do produkcji penicyliny.

Jednak pleśnie z grupy Penicillium, podobnie jak np. Aspergillus czy Fusarium, mogą być źródłem mykotoksyn – najgroźniejszych dla człowieka związków rakotwórczych i mutagennych (powodujących zmiany w DNA). Teoretycznie mogą prowadzić nawet do śmierci. Mykotoksyny występują najczęściej w zbożach, kukurydzy, kawie, orzechach lub mleku.

Do najgroźniejszych mykotoksyn produkowanych przez pleśnie należą:

patulina – działa rakotwórczo i mutagennie, występuje na wielu owocach i warzywach, jest obecna w brązowych plamkach, np. na jabłkach, ale także w sinych, zielonkawych plamkach,

– działa rakotwórczo i mutagennie, występuje na wielu owocach i warzywach, jest obecna w brązowych plamkach, np. na jabłkach, ale także w sinych, zielonkawych plamkach, aflatoksyny – działają rakotwórczo, mogą uszkadzać wątrobę i powodować raka tego narządu, działają szkodliwie na płód, występują na ogół w orzechach ziemnych, pistacjach, orzechach brazylijskich, zbożach, migdałach, czasami również pieczywie,

– działają rakotwórczo, mogą uszkadzać wątrobę i powodować raka tego narządu, działają szkodliwie na płód, występują na ogół w orzechach ziemnych, pistacjach, orzechach brazylijskich, zbożach, migdałach, czasami również pieczywie, ochratoksyny – powodują uszkodzenie nerek, mają działanie rakotwórcze (rak wątroby, rak dróg moczowych), obniżające odporność oraz szkodliwe dla płodu, występują przeważnie w wędlinach, orzechach, zbożach, przyprawach, kakao, kawie.

Przypadkowe zjedzenie pleśni zazwyczaj nie powoduje znaczących dolegliwości. Raczej nie zdarza się tak, że spożywamy jej dużo. Jednak niektóre rodzaje pleśni są bardziej szkodliwe, dlatego mogą wywołać:

biegunkę,

ból brzucha,

nudności i wymioty,

gorączkę,

duszność.

Długotrwałe narażenie na pleśń (lub na większą jej ilość) może mieć groźniejsze konsekwencje: powodować rozwój raka, osłabiać odporność organizmu, a nawet prowadzić do śmierci.

Zjedzenie pleśni przez osobę na nią uczuloną może wywołać silną reakcję alergiczną, objawiającą się m.in. dusznością, kaszlem lub obrzękiem. Osoba z alergią na pleśń nie powinna nawet wąchać takiej żywności, gdyż zarodniki grzyba mogą trafić do dróg oddechowych i wywołać atak astmy.

Na ogół nie wystarczy. Badania pod mikroskopem wykazały, że to co widzimy gołym okiem to tylko wierzchołek góry lodowej. Pleśń "zapuszcza" setki mikrowłókien w głąb produktu aż do dna naczynia. Można więc uznać, że to, co pokrywa pleśń, jest całkowicie zakażone. Dotyczy to zwłaszcza rzadkich i mokrych produktów, jak np. serki czy dżem.

W przypadku twardych pokarmów, jak twardy ser, marchew, kapusta, można ewentualnie odkroić pokryty pleśnią fragment z kilkucentymetrowym marginesem. Oprócz wzroku do oceny wykorzystujmy też węch. Niektóre produkty mają specyficzny zapach wilgoci – lepiej wtedy z nich zrezygnować.

Jeśli przypadkowo zjadłeś pleśń, po prostu obserwuj swój organizm. Najprawdopodobniej nic złego się nie wydarzy. Jednak jeśli pojawią się dolegliwości, skontaktuj się z lekarzem.

Produkt pokryty pleśnią wyrzuć do kosza. A już na pewno, jeśli należy do miękkich lub wodnistych pokarmów, w których grzyb łatwo się rozprzestrzenia.

