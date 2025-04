Ten film instruktażowy portalu neuroaktywacja.pl przeznaczony jest dla opiekunów osób chorych, które przeszły udar lub uraz mózgu.

Demonstrujemy tu wskazówki, które są doskonale znane terapeutom, ale których potrzebuje rodzina chorego w czasie codziennych czynności, jakie z nim wykonuje. Chodzi o to, by te, z pozoru proste czynności wykonywać w prawidłowy sposób, czyli w taki, by nie narażać chorego na wzrost nieprawidłowego napięcia mięśni czy podwichnięcia stawów

Dodaje, że podczas wykonywania przedstawionych na filmie czynności bardzo ważne jest spokojne torowanie prawidłowych pozycji i ruchów. Niezwykle istotne jest też to, by chory jak najszybciej (już od pierwszego dnia po udarze) rozpoczynał rehabilitację.

Jeśli chodzi o samo przejście z leżenia do siadu, które pokazujemy w filmie, to ważne jest, by chory wstawał z pozycji leżącej na boku, a nie z leżącej na plecach. Dzięki temu nie utrwala niepożądanych napięć mięśniowych, jakie mogą powstawać, kiedy porażona ręka napina się idąc do zgięcia, kiedy pacjent wstaje z pleców. Te ruchy się utrwalają, więc starajmy się zawsze przeciwdziałać zbędnemu napięciu mięśniowemu. Ważne jest też, by, tak, jak to widać na filmie, podnosić chorego równocześnie z tym, jak opadają jego kolana. Dzięki temu cały manewr jest płynny, bo powstaje naturalna dźwignia, która pomaga nam go wykonać. Należy unikać drabinek przyłóżkowych, gdyż podczas podciągania na zdrowej ręce mogą wystąpić reakcje stowarzyszone, np. odruchowe zaciśnięcie chorej ręki

– mówi Magdalena Selwod.