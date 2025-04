Oprócz zastosowania pokazanych na tym filmie rad, warto podkreślić jeszcze kilka istotnych aspektów.

Rodzina, czy też opiekunowie chorego powinni zwracać baczną uwagę na to, by siedział prosto na wózku. Można wykorzystać twarde poduszki za plecami. Jeżeli chory nie jest w stanie siedzieć samodzielnie w wózku, to potrzebuje podparcia od strony brzusznej i bocznej. Podnóżki wózka zakładamy tylko w trakcie jazdy. Jeśli wózek się nie porusza, pięty chorego powinny zawsze dotykać podłogi

– mówi Magdalena Selwod, fizjoterapuetka Bonifraterskiego Centrum Zdrowia.