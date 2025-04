Płytki krwi (inaczej trombocyty) to komórki krwi, które umożliwiają prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia w organizmie. Gdy mamy ich za mało, niemal każde zadrapanie może się skończyć krwotokiem. Z taką sytuacją na co dzień borykają się osoby leczące się m.in. z powodu nowotworów. Płytki krwi potrzebne są również ofiarom wypadków, osobom operowanym. My, osoby zdrowe, możemy je im oddać. To wcale nie takie trudne i zdecydowanie mniej obciążające dla organizmu niż oddanie pełnej krwi. Sprawdź, kto i jak często może być dawcą płytek krwi.

1. Jak wygląda pobieranie płytek krwi?

Odbywa się ono w czasie procesu zwanego aferezą. Polega on na połączenie krwiodawcy przez wkłucie do żyły ze specjalną maszyną (separatorem komórkowym), która w przepływającej krwi wyodrębnia i gromadzi same płytki krwi. Erytrocyty, czyli krwinki czerwone są z powrotem oddawane dawcy.

2. Jak często można oddawać płytki krwi?

Choć organizm normalizuje poziom płytek krwi już po dwóch dniach od pobrania, nie zaleca się oddawania płytek krwi częściej niż 12 razy w roku (co około 4 tygodnie).

Uwaga! Jednym z mitów na temat oddawanie krwi jest opinia, że od krwiodawstwa można się uzależnić. Wyjaśniamy: jednorazowe oddanie krwi nie oznacza, że trzeba to potem robić regularnie. Nasz organizm produkuje tyle krwi, ile potrzebuje.

3. Kto może zostać dawcą płytek krwi?

Dawcą płytek krwi może zostać osoba, która przynajmniej raz oddała pełną krew (musi mieć dobrą morfologię), ma skończone 18 lat, a nie przekroczyła 60 roku życia i waży co najmniej 50 kg. Warto dodać, że oddawanie płytek krwi jest jest bezpieczne dla dawcy. Przed każdym oddaniem krwi wykonuje się badanie poziomu hemoglobiny lub pełną morfologię krwi. Dodatkowo pobierane są

próbki na badania w kierunku kiły, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV, RNA-HIV, grupa krwi układu ABO oraz Rh.

