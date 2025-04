Niektórym osobom ciśnienie krwi podnosi się już na sam widok lekarza. U innych jest prawidłowe przez cały dzień, a potem nagle skacze. Dlatego warto je kontrolować nie tylko w gabinecie, ale i w domu.

Dobry ciśnieniomierz kupisz już za 100 zł. Najlepiej, gdyby był to model z mankietem zakładanym na ramię (jest dokładniejszy). Masz już swój aparat? Oto wskazówki, dzięki którym dokonasz wiarygodnych pomiarów.

Aby poznać prawdziwy wynik...

1. Badaj się zawsze, gdy poczujesz osłabienie, ból czy zawroty głowy – to mogą być objawy zmiany ciśnienia. Niezależnie od takich sytuacji kontroluj ciśnienie krwi przynajmniej raz na kilka miesięcy. Rób to rano, przed śniadaniem (jeśli bierzesz leki na nadciśnienie, to przed przyjęciem dawki).

2. Przed pomiarem postaraj się zrelaksować, bo stres podnosi ciśnienie. Co najmniej przez pół godziny też nie ćwicz, nie pij kawy i nie pal papierosów. Tuż przed badaniem skorzystaj z toalety (pełny pęcherz również podnosi ciśnienie).

3. Mierz ciśnienie zawsze na tej samej ręce. Nie ma znaczenia, na której – ważne, by być konsekwentnym. Wyniki między pomiarami z obu rąk mogą się różnić nawet do 10 mmHg. Na dominującej (u większości prawej), ciśnienie krwi jest zwykle nieco wyższe niż na drugiej. Prawdopodobnie to efekt bardziej rozbudowanej muskulatury, a mięśnie działają niczym pompa, która wspomaga przepływ krwi.

Ale wiedząc o tym warto – oprócz rutynowych badań powtarzanych zawsze np. na lewym ramieniu – dodatkowo (np. co pół roku) przeprowadzić także pomiar podwójny – dla obu rąk. Jeżeli różnice między prawym i lewym ramieniem będą oscylować wokół 15–20 mmHg konieczna jest dodatkowa diagnostyka, by wykluczyć lub wykryć ewentualne powikłania w obrębie naczyń krwionośnych (np. będące efektem zaawansowanej miażdżycy).

4. Usiądź i załóż mankiet ciśnieniomierza na przedramię – tak, abyś mogła wsunąć pod spód 2 palce. Oprzyj na czymś rękę – by rękaw aparatu znalazł się na wysokości serca .

5. Włącz automatyczne pompowanie. A jeśli masz aparat ręczny – pompuj do momentu, aż ciśnienie w mankiecie przekroczy wartość spodziewanego ciśnienia skurczowego (np. jeśli miałaś wcześniej 130 na 80 mmHg, pompuj do 140–145 mmHg). Zanotuj wyniki. Jeżeli kilkakrotny pomiar wyniesie 140 na 90 mmHg lub więcej, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Zrób to także, gdy normę przekraczać będzie jedna z tych wartości.

