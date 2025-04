Niepokojące sygnały

Kłopoty z dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego dotyczą coraz większej liczby osób niezależnie od wieku czy płci. Jednym z najczęstszych problemów z tym związanych jest krwawienie, którego przyczyną mogą być żylaki odbytu, a także choroby nowotworowe.

Jeśli mamy problemy z przewodem pokarmowym i odczuwamy ból lub też pojawia się u nas krwawienie (np. krew w kale), należy natychmiast zgłosić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.

Do badań diagnostycznych w przypadku problemów z dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego zalicza się m.in. anoskopię, rektoskopię, kolonoskopię.

Reklama

Anoskopia – badanie kanału odbytu i końcowego odcinka odbytnicy

Anoskopia to badanie proktologiczne, które jest wykonywane za pomocą anoskopu. Służy do badania kanału odbytu i końcowego odcinka odbytnicy.

Wykonuje się je w gabinecie lekarza bez specjalnego przygotowania. Pacjent leży na boku ze zgiętymi nogami, które są podciągnięte pod klatkę piersiową.

Wskazania do tego badania to: hemoroidy, stan zapalny śluzówki kanału odbytu, uszkodzenie odbytu.

Rektoskopia – badanie odbytnicy

Rektoskopia służy do badania całej odbytnicy za pomocą rektoskopu. Pozwala na pobranie wycinka do badania histopatologicznego, a także na hamowanie krwawienia. Badaniem poprzedzającym rektoskopię jest badanie per rectum.

Wskazania: krwawienie z odbytu, stolce ołówkowate, bezwiedne oddawanie stolca, hemoroidy.

Jak przygotować się do rektoskopii?

Zaleca się, by w przeddzień badania (wieczorem) pacjent wykonał wlewkę doodbytniczą (enema), a kilka godzin przed badaniem należy wykonać lewatywę.

Rektoskopię wykonuje się w gabinecie lekarza. Pacjent ułożony jest w pozycji kolankowo-łokciowej z rozstawionymi kolanami. Jeśli chory nie może przyjąć tej pozycji z powodu wieku lub choroby, badanie wykonywane jest w pozycji takiej, jak do anoskopii. Końcówka rektoskopu posmarowana jest środkiem znieczulającym i wprowadzana do odbytu. Badanie trwa kilka minut.

Zobacz też: Badania inwazyjne - vademecum

Kolonoskopia – badanie jelita grubego

Kolonoskopia to badanie całego jelita grubego.

Instrument wprowadzany do jelita grubego to kolonoskop. Wziernik zakończony jest kamerą, która przesyła obraz. Za pomocą tego badania można pobrać wycinki błony śluzowej jelita grubego do badania histopatologicznego, a także wykonać mały zabieg, np. usunąć polip.

Kolonoskopię wykonuję się w szpitalu lub w pracowni endoskopowej.

Reklama

Jak przygotować się do kolonoskopii?

Przygotowanie polega na dokładnym oczyszczeniu jelita grubego. Zaleca się m.in. wypicie 4 litrów płynów przed badaniem (o szczegółach powinien poinformować lekarz).

Wskazania: podejrzenie raka jelita grubego, usunięcie ciała obcego z jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, usuniecie polipa.

Zobacz też: Nie bójmy się kolonoskopii!