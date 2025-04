Cytologia osadu moczu to prosty do wykonania test, niezwykle pomocny w diagnostyce chorób układu moczowego, szczególnie pęcherza. Jest to mikroskopowa ocena znajdującego się w moczu osadu komórkowego. Badanie można wykonać z próbki świeżego moczu a w razie koniecznosci z tzw. popłuczyn pęcherza moczowego (co daje większą dokładność). Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia badania cytologiczne osadu moczu powinno być zlecane rutynowo wszystkim osobom z krwiomoczem (obecność więcej niż 3-4 erytrocytów w polu widzenia w podstawowym badaniu moczu) i z przewlekłym zapaleniem dróg moczowych. Inne wskazania do zgłoszenia się na cytologię moczu to:

dolegliwości ze strony dróg moczowych

nawracające infekcje dróg moczowych

bóle pochodzące z układu moczowego

narażenie na działanie czynników rakotwórczych (np. nałogowe palenie papierosów od wielu lat, co zwiększa ryzyko nowotworu pęcherza aż trzykrotnie!)

wiek powyżej 50 lat (zwłaszcza kobiety po menopauzie)

przebyty rak pęcherza moczowego (w celu wczesnego wykrycia ewentualnej odnowy).

Co może wykryć to badanie moczu?

Największą wartością cytologii moczu jest możliwość wykrycia raka dróg moczowych na długo przed możliwością rozpoznania go za pomocą badań radiograficznych i endoskopowych. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się łącząc diagnostykę obrazową (np. USG) z badaniem cytologicznym. To nie tylko zwiększa wykrywalność procesów nowotworowych, ale w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie wziernikowania pęcherza (tzw. cystoskopia), co jest badaniem inwazyjnym. Pomaga także ustalić przyczyny nawracających infekcji i krwiomoczu.

Jak pobrać próbkę moczu do badania?

Badanie wykonywane jest ze świeżej próbki pobranej na miejscu w laboratorium. Ale niektóre placówki mają inne zasady (np. konieczność utrwalenia pobranej w domu próbki 96% alkoholem etylowym w proporcji 1:1, czyli 30 ml moczu + 30 ml alkoholu). Dlatego warto skontaktować się z wybranym laboratorium przed planowanym badaniem.