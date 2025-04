Drogi inwazji pałeczek Salmonella i Shigella

Bakterie Salmonella i Shigella stanowią przykład chorobotwórczych patogenów bytujących w jelicie człowieka. Wraz z kałem wydostają się na zewnątrz i mogą atakować inne osoby. Toteż brak higieny rąk po skorzystaniu z toalety jest główną przyczyną rozpowszechniania się zarażenia w ludzkiej populacji. W dobę po zakażeniu pojawia się typowe objawy gastryczne – ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, gorączka. Po przebyciu infekcji osoba wydala bakterie wraz z kałem jeszcze przez wiele tygodni mimo braku u niej objawów.

Reklama

Ustawowy obowiązek

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) obowiązek wykonania badań, „ w celu identyfikacji zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C i innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie na inne osoby, mają:

osoby podejmujące lub wykonujące takie prace,

uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac."

Zawody, gdzie wymagane jest badanie kału na nosicielstwo:

branża gastronomiczna - kucharze, kelnerzy, barmani, studenci gastronomii;

pracownicy zakładów produkujących żywność;

branża medyczna – lekarze, pielęgniarki, sanitariusze, ratownicy medyczni, położne, aptekarze;

opiekunowie domów opieki, hospicjów, domów dziecka;

kosmetyczki, fryzjerki, studenci kosmetologii;

wychowawcy i kierownicy kolonii;

pracownicy żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni – nauczyciele i pedagodzy;

transport – kierowcy busów i autobusów, stewardessy i stewardzi;

pracownicy biurowi mający bezpośredni kontakt z interesantami – kasjerzy, pracownicy poczty, banku, recepcjoniści itp;

pracownicy zakładów karnych, policjanci;

ratownicy na basenie, pracownicy sauny, gabinetów masażu.

Zobacz też: W jakich chorobach pasożytniczych wykonuje się badania kału?

Procedura badania

Badania kału na nosicielstwo bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella przeprowadzają stacje sanitarno-epidemiologiczne na terenie całego kraju. Nie wymagane jest skierowanie od lekarza. Należy przez 3 kolejne dni oddać do analizy próbkę kału, gdyż dopiero trzykrotne niestwierdzenie obecności bakterii pozwala na wystawienie wyniku negatywnego. Na wynik oczekuje się 3-4 dni, po czym należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy, który dokona stosownego wpisu do książeczki i wyda orzeczenie o zdolności do podjęcia określonej pracy.

Reklama

Polecamy: Benzodiazepiny i barbiturany - leki dla odpowiedzialnych