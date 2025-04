Jeśli właśnie odebrałaś wynik badania moczu i znalazłaś w nim informację, że w osadzie moczu stwierdzono zbyt dużą liczbę leukocytów, sprawdź, co powinnaś teraz zrobić. Oto nasze wskazówki.

Reklama

Powtórz badanie

Przyczyną znacznej części nieprawidłowych wyników badania jest niewłaściwe pobranie próbki moczu. Dlatego zanim wpadniesz w panikę, zrób test jeszcze raz. Pamiętaj, że przed pobraniem moczu trzeba się podmyć wodą i mydłem, ale nie wolno się wycierać (na ręczniku mogą być zanieczyszczenia). Wystarczy odczekać chwilę, a następnie oddać nieco moczu do sedesu i dopiero łapać jego strumień do pojemniczka. Nie trzeba napełniać słoiczka w całości, wystarczy do połowy. Uwaga! Jeśli wstajesz w nocy do łazienki, powinnaś pobrać próbkę po możliwie długiej przerwie (minimum 4 godziny).

Sprawdź, czy ilość leukocytów w moczu odbiega od normy

W badaniu mikroskopowym osadu moczu nie powinno być więcej, niż 1-5 leukocytów w polu widzenia. Większa liczba krwinek białych nazywana jest leukocyturią.

Może to świadczyć o:

istniejącej infekcji dróg moczowych – wówczas często znajdują się moczu także bakterie;

zapalenie nerek – jeśli znaleziono w moczu białko także białko i/lub krwinki czerwone;

kamicy nerkowej – jeśli w moczu są ślady krwi i szczawiany wapnia;

infekcji dróg rodnych;

niewydolności krążenia;

dużym wysiłku fizycznych w dniu poprzedzającym badanie.

Leukocyty w moczu u kobiet w ciąży

Liczba leukocytów w moczu ciężarnej także nie powinna przekraczać 5. Jeśli jest ich 10 lub więcej, jest to powód do tego, by umówić się na wizytę do ginekologa. Warto wówczas poprosić go o skierowanie na posiew moczu, by ustalić przyczynę infekcji. Podczas ciąży zapalenia układu moczowego zdarzają się częściej niż zwykle, ze względu na ucisk płodu na pęcherz, co może być przyczyną jego niedostatecznego opróżnienia (w zalegającym moczu łatwiej rozwijają się bakterie). Nieleczone zakażenia mogą być niebezpieczne, dlatego zwiększonej liczby leukocytów nie wolno podczas ciąży lekceważyć!

Reklama

Leukocyty w moczu u dziecka

Zapalenia układu moczowego są trudne do rozpoznania zwłaszcza u małych dzieci. Dlatego raz w roku warto zrobić profilaktyczne badania moczu każdemu maluchowi. Zaniepokoić powinien wynik powyżej 5 leukocytów u chłopców i powyżej 10 u dziewczynek. Koniecznie trzeba skonsultować się z pediatrą i wdrożyć szczegółową diagnostykę (m.in. wykonać posiew moczu, USG układu moczowego).