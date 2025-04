Przed oddaniem moczu

Jako że analiza moczu jest badaniem nieinwazyjnym, nie wymaga się od osoby badanej specjalistycznego przygotowania. Niemniej jednak należy spełnić podstawowe zasady dotyczące samej techniki i pory oddawania moczu. Zaleca się, aby osoba przez 12 godzin pozostawała na czczo oraz nie spożywała żadnych płynów.

Higiena okolicy genitalnej

Mocz najlepiej oddać rano, zaraz po obudzeniu się. Należy starannie umyć okolicę narządów płciowych wodą z mydłem i osuszyć ją czystym ręcznikiem. Nie wolno stosować żadnych środków odkażających (wody utlenionej, spirytusu, itp.) gdyż mogą doprowadzić do zafałszowania wyników. Nie wystarczy pobieżne przemycie skóry okolicy genitalnej, lecz dokładne umycie żołędzi pod napletkiem czy warg sromowych od wewnątrz.

Ze środkowego strumienia

Porcję moczu należy pobrać z tzw. środkowego strumienia. Oznacza to, że pobieramy próbkę po wcześniejszym oddaniu niewielkiej ilości moczu do sedesu. Ilością potrzebną do późniejszych badań jest objętość ok. 100 ml moczu.

Pojemnik na mocz

Mocz oddaje się do specjalnego plastikowego pojemnika, który można bez problemu kupić w każdej aptece. Następnie pojemnik należy podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, opatrzyć w aktualną datę, godzinę zbiórki oraz podać swoją datę urodzenia.

Transport do laboratorium

Gotowa próbka moczu, szczelnie zamknięta, powinna niezwłocznie dostać się do laboratorium. Zaleca się, aby czas ten wynosił maksymalnie 2 godziny. Nie należy wystawiać pojemnika z moczem na działanie światła czy wysokiej temperatury. Kiedy niemożliwy jest natychmiastowy transport do pracowni analitycznej mocz należy umieścić w lodówce, aby uniemożliwić ewentualnym bakteriom namnażanie się w nim.

Kiedy osoba ma problemy z oddaniem moczu

W niektórych sytuacjach zebranie moczu w opisany wyżej sposób jest często niemożliwe. Szczególnie problem ten dotyczy osób obłożnie chorych oraz niemowląt. W tych przypadkach dopuszcza się pobranie moczu prosto z założonego cewnika umieszczonego w pęcherzu, bądź specjalnych woreczków przyklejanych w okolice ujścia cewki moczowej do penisa lub warg sromowych. Można też pobrać mocz z nocnika, jednak naczynie to musi być wcześniej starannie umyte. U niemowląt odruch mikcji (oddania moczu) można wywołać poprzez masaż okolicy lędźwi. Nie wolno pobierać moczu z pieluszki czy brudnego nocnika.

Kobiety z miesiączką

Kobiety miesiączkujące nie powinny oddawać moczu. Bezpiecznym okresem są 3 dni przed i 3 dni po miesiączce. Wówczas istnieje pewność, że próbka moczu nie została zafałszowana krwią menstruacyjną.

